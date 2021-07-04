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Тамара Глоба назвала знаки, которым будет сопутствовать удача в июле

4 июля 2021ЗодиакСлово и Дело

Астролог Тамара Глоба составил прогноз для всех знаков зодиака на июль. Из него ясно, что только три знака зодиака смогут рассчитывать на помощь звездных светил в июле.

Тамара Глоба назвала знаки, которым будет сопутствовать удача в июле

О серьезных жизненных переменах задумаются Львы. Близкие и родные поддержат эти идеи, что только больше вдохновит представителей знака. Тамара Глоба уверена, что успех будет у тех Львов, которые занимаются творческой деятельностью. Однако чтобы все точно получилось, лучше найти себе помощника.

Удача не обойдет стороной в июле Весов. Но ничего не бывает просто так. Понадобится приложить усилия, чтобы не спугнуть фортуну. В июле даже недоброжелатели Весов поменяют о них свое мнение. Успех будет сопутствовать и на работе. Возможно щедрое вознаграждение от руководства. Даже в личной жизни могут быть перемены: многие одинокие Весы встретят свою вторую половинку.

В целом, Тамара Глоба советует Водолеям в июле отдохнуть. Однако это не касается тех, кто открыл свой бизнес или получил новую должность. Для них начинается период, когда все будет получаться. Так зачем же упускать удачу?

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