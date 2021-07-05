Названы четыре самых инфантильных знака зодиака

Российские астрологи определили четверку наиболее инфантильных знаков зодиака.

Эти представители зодиакального круга будут вести себя как дети до самой старости. Именно поэтому доверять им решение серьезных вопросов – большая ошибка.

Так, особого внимания заслуживают Овны. Чаще всего представители этого знака Зодиака добиваются своего с помощью обид и слез – они «испытывают нервы» оппонента до тех пор, пока тот не признает свою неправоту. Также у Овнов есть заметные проблемы с темпераментом – они регулярно ведут себя как дети. До самого преклонного возраста они остаются вспыльчивыми и незрелыми.

Тельцы очень любят, когда их заслуги находят положительный отклик. Если на них не обращают внимания, в игру вступает довольно обидчивый ребенок. Не стоит необдуманно шутить в присутствии Тельцов – любая острота может показаться грубой или неправдоподобной. Представители этого знака Зодиака любят обижаться на самые обычные вещи и плохо воспринимают шутки о себе.

Капризность Раков может довести до белого каления любого. Очень часто представители этого знака Зодиака ведут себя по-ребячески, совсем не замечая серьезных вещей. Внимания также заслуживают иррациональное поведение и частые истерики. Следует помнить, что Раки никогда не думают дважды – они могут обронить в споре грубое словцо и даже не заметить этого.

Рыбы предпочитают жить в собственном мире и держаться в стороне от проблем. Их совершенно не волнует мнение окружающих в самых насущных вопросах. Зачастую представители этого знака Зодиака придумывают свои фантазии на пустом месте и отказываются жить по общепринятым нормам в угоду собственной инфантильности.