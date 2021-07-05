Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Названы четыре самых инфантильных знака зодиака

5 июля 2021ЗодиакУника Новости

Российские астрологи определили четверку наиболее инфантильных знаков зодиака.

Названы четыре самых инфантильных знака зодиака
Фото: depositphotos

Эти представители зодиакального круга будут вести себя как дети до самой старости. Именно поэтому доверять им решение серьезных вопросов – большая ошибка.

Овен

Так, особого внимания заслуживают Овны. Чаще всего представители этого знака Зодиака добиваются своего с помощью обид и слез – они «испытывают нервы» оппонента до тех пор, пока тот не признает свою неправоту. Также у Овнов есть заметные проблемы с темпераментом – они регулярно ведут себя как дети. До самого преклонного возраста они остаются вспыльчивыми и незрелыми.

Телец

Тельцы очень любят, когда их заслуги находят положительный отклик. Если на них не обращают внимания, в игру вступает довольно обидчивый ребенок. Не стоит необдуманно шутить в присутствии Тельцов – любая острота может показаться грубой или неправдоподобной. Представители этого знака Зодиака любят обижаться на самые обычные вещи и плохо воспринимают шутки о себе.

Рак

Капризность Раков может довести до белого каления любого. Очень часто представители этого знака Зодиака ведут себя по-ребячески, совсем не замечая серьезных вещей. Внимания также заслуживают иррациональное поведение и частые истерики. Следует помнить, что Раки никогда не думают дважды – они могут обронить в споре грубое словцо и даже не заметить этого.

Рыбы

Рыбы предпочитают жить в собственном мире и держаться в стороне от проблем. Их совершенно не волнует мнение окружающих в самых насущных вопросах. Зачастую представители этого знака Зодиака придумывают свои фантазии на пустом месте и отказываются жить по общепринятым нормам в угоду собственной инфантильности.

Уника Новости: последние новостиНазваны четыре «инфантильных» знака Зодиака, которым не стоит доверятьРоспотребнадзор оценил ущерб российской экономике от COVID-19Глава «Мираторга» назвал способ поднять зарплаты россиян
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
5 июля 2021Rambler
Дата рождения

24-25 лунные сутки. Выбираем энергосберегающий режим! Сегодня Луна в Тельце советует поспать подольше (если позволяет работа), общаться поменьше и не...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Нравится 1
Гороскоп на завтра для всех знаков
6 июля 2021Rambler

25-26 лунные сутки. Луна в болтливых Близнецах развяжет нам язык и заставит общаться со всеми налево и направо. Только стоит быть осторожнее – кто-то...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Как схватить удачу за хвост 7 июля
Самое знаменитое пророчество о России
Экстрасенс рассказал, как пережить черный июль
Как спастись от эмоционального выгорания
Четыре самых высокомерных знака зодиака
Самый нелепый знак зодиака
Как знаки зодиака ведут себя на самоизоляции
Названы четыре самых инфантильных знака зодиака
Приметы на 6 июля: что нельзя делать в этот день
Обстоятельства помешают заработать больше — финансовый гороскоп на 5-11 июля
Вселенная расставит кривые зеркала — гороскоп на 5-11 июля
Статус: все сложно — любовный гороскоп на 5-11 июля
Попридержите коней — финансовый гороскоп на 5 июля
Наслаждаемся моментом — любовный гороскоп на 5 июля
Отложите важные дела на завтра — гороскоп на 5 июля
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
5-11 июля 2021Astro7

Неделя обещает быть сложной. От любви все будут ждать, чтобы все сверкало и переливалось, чтобы свидания были крышесносными, а ухаживания —...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 7
Поиск по сонникам