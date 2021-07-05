Как знаки зодиака ведут себя на самоизоляции

Ситуация с эпидемией остается неутешительной: в рестораны Москвы пускают только с QR-кодами, а жители некоторых регионов частично ушли на самоизоляцию.

Сегодня расскажем о том, как представители зодиакального пантеона ведут себя в период локдауна.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Неунывающие Овны сначала позволяют себе «потюленить», «попинать пеньки», в общем, от души побездельничать, предаваясь тем развлечениям, которые им доступны. Но потом их деятельная натура берет свое, и они начинают выискивать, чем бы заняться полезным. Если могут, записываются волонтерами или организуют в интернете группу моральной поддержки, порой находят возможность заработать, используя свои навыки каким-то новым и весьма оригинальным образом, ну а если нет, берутся за домашнее хозяйство и разгребают завалы, до которых в силу перманентной занятости у них лет сто не доходили руки.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцы сначала загружают себя домашними делами – и чтобы разобраться с тем, на что до этого не было времени, и чтобы не думать о том, что происходит. И только тогда, когда дома идеальный порядок, все на своих местах, починено, приколочено, отполировано, они позволяют себе полениться. А еще многие представители этого знака ударяются в кулинарные эксперименты или находят себе какое-то другое прикладное развлечение, плодами которого можно потом пользоваться. И много внимания уделяют общению с родственниками – лично (если живут с ними под одной крышей) или через всевозможные средства связи.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы кидаются обзванивать всех-всех-всех знакомых и бурно обсуждают с ними происходящее. Они начинают придумывать какие-то «движи» в соцсетях, создают новые группы и сообщества, устраивают челленджи. Им крайне важно ощущать, что вокруг по-прежнему есть люди, с которыми можно пообщаться, обменяться мнением и информацией, поговорить на какие-то оптимистичные темы. А еще они свято убеждены, что вся эта ерунда ненадолго, и при первой же возможности вырываются на свободу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Раки сначала перекраивают себя психологически, потом находят занятие, которое помогает им чувствовать себя нужными и полезными, а параллельно погружаются в самообразование и/или в придуманный мир книг и кино. Им крайне важно иметь возможность постоянно и тесно взаимодействовать с родственниками или хотя бы с теми, кому они могут оказать моральную поддержку – чем больше представители этого знака думают о других людях, тем меньше времени у них остается для мрачных мыслей.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы творят. Все те силы, которые обычно уходят на работу, они отдают творчеству, создавая что-то для себя новое, выплескивая эмоции через акты созидания. Порой выигрывает от этого и внешний вид их жилища – скучающим представителям данного знака очень даже свойственно креативное декорирование. А еще они стараются гораздо чаще обычного себя чем-то баловать, могут всерьез пристраститься к бесцелевому интернет-шопингу, решают те бытовые задачи, которыми до этого было заниматься просто лень.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы полностью сосредотачиваются на профилактике, а в перерывах либо что-то делают ручками, либо много едят и смотрят телек. Некоторые представители данного знака на первых порах стараются извлечь из неожиданно свободного времени пользу и заняться самообразованием, получить какие-то новые навыки, но быстро отказываются от этого намерения и погружаются в ленивое болото, плавно перетекая из одного дня в другой, пряча за рутинным бездельем свое беспокойство и откладывая «на потом» даже привычные повседневные дела.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы стараются всячески себя занимать и развлекать, чтобы не было времени думать о происходящем. Они выкапывают из песка забвения все свои хобби, вспоминают о старых знакомых и восстанавливают по телефону или интернету утраченные когда-то контакты, затевают переделки в жилище, меняя его декоративное наполнение и переставляя мебель. А еще они, как правило, окружают себя информационной тишиной, избегая смотреть новости и обсуждать со знакомыми то, из-за чего, собственно, они дома и заперты.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы упражняются в острословии, придумывая все новые и новые злободневные шутки, собирают по интернету оригинальные высказывания, касающиеся происходящего, и вообще для них цинизм и сарказм даже не профилактическое средство, а полноценное лекарство. А еще они стараются по возможности помочь окружающим, поддержать их морально или какими-то вполне материальными делами, часто втихаря занимаются благотворительностью или и вовсе оказываются на передовой, рискуя собой ради других.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы редко соблюдают навязанный им режим. Они стараются найти законную возможность вырваться из изоляции, пользуются всеми своими правами на перемещение. Дома же они либо без умолку болтают по телефону (скайпу и т.п.), либо с головой погружаются в чтение, забывая даже поесть, либо (редко и неохотно) используют образовавшееся время для устройства быта. Многие представители данного знака усиленно тренируются, применяя для этого все подручные приспособления.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги время зря не теряют. Они решают по телефону и интернету все бытовые, социальные и рабочие вопросы, с которыми можно разобраться дистанционно, усовершенствуют свои профессиональные навыки, выводят на следующий качественный уровень домашнее хозяйство; и даже если их собственные мысли относительно происходящего далеки от радужно-оптимистичных, чаще всего подбадривают окружающих. И обязательно держат нос по ветру, выискивая самую актуальную и достоверную информацию, чтобы, если что, иметь возможность оперативно среагировать.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи либо уходят в волонтеры, чтобы помочь другим и быть в гуще событий, либо дома развивают кипучую деятельность, в которую по возможности втягивают всех, до кого могут дотянуться реально или виртуально. Они придумывают новые активности, оптимистично вещают и подбадривают, хотя их шутки порой воспринимаются хуже самых мрачных прогнозов. При этом в определенные моменты представители данного знака окружают себя стеной молчания и погружаются в какие-то свои мысли и понятные только им занятия.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы упорно делают вид, что происходящее их не касается, но попутно выискивают подробности, по несколько раз на дню читают новости, уточняют статистику. Они как бы внутренне замирают, занимаются только привычными делами и редко затевают что-то новое и необычное. Идеально, если они могут отключить интуицию и эмпатию и с головой погрузиться в повседневность – в удаленную работу, в свои бытовые обязанности, в какое-то хобби, навыки в котором доведены до автоматизма, тогда им проще и морально, и физически.