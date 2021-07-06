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Пять самых жадных знаков зодиака

6 июля 2021ЗодиакДиана Сабитова

Представители каких знаков каждый раз отрывают деньги от сердца?

Пять самых жадных знаков зодиака
Фото: depositphotos

Как не связать свою жизнь с жадиной? Наверное, многие задавались этим вопросом. А что нам подскажут звезды, каким знакам зодиака сложнее всего расставаться с деньгами?

Козерог

Думаю, многие тут безошибочно укажут на Козерога – и будут правы. Он умеет не только зарабатывать деньги, но и внимательно следит за тем, как они будут потрачены. Он не совсем жадный, просто умеет считать деньги. Не только свои, но и чужие. Поэтому бездумные траты и спонтанные покупки, широкие жесты – точно не его история. В защиту Козерога можно сказать только то, что ему жалко денег не только на других, но и на самого себя.

Дева

Видимо, стихия Земли так действует, что порождает жадность, потому что в списке зодиакальных жадин многие также видят Деву. В отличие от Козерога, Дева будет жадничать, только если речь идет о тратах на других людей, в том числе и о подарках. Повседневные траты на членов семьи тоже будут производиться в очень экономном режиме по принципу «и так сойдет», «все равно вырастут», «им не нужно».

Скорпион

Присутствие Скорпиона в этой компании, быть может, кого-то удивит – ведь многие были свидетелями его широких жестов и гостеприимства. Дело в том, что Скорпион крайне расчётлив и готов тратиться, но не на других людей, а на создание собственного имиджа. Когда речь идет о повседневных и скрытых от посторонних глаз тратах, этот знак – та еще жадина, на просьбы близких он чаще всего отвечает: «зачем тебе это надо?» и упрекает их в разбазаривании денег.

Близнецы

Близнецы тоже любят «пустить пыль в глаза» на публике. И экономят каждую копейку, оставшись наедине с собой и с близкими. В отличие от прагматичного Скорпиона, их драйвер – восхищение публики, которая с замиранием сердца смотрит на утекающие сквозь пальцы сбережения.

Рыбы

Еще один скрытый жадина – Рыбы. У этого знака есть два состояния – или они тратят все добытое непосильным трудом или, наоборот, экономят каждую копейку. Это связано с их неуверенностью в завтрашнем дне и их постоянно мотает между «живем один раз» и «надо обеспечить себе будущее».

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