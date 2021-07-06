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Самый душевный знак зодиака, которым постоянно пользуются

6 июля 2021ЗодиакМарианна Басс

Какой знак обязательно поможет в трудной ситуации?

Самый душевный знак зодиака
Фото: depositphotos

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда он вынужден попросить о помощи. Кто-то откликается сразу, кто-то долго думает, а есть те, кто отказывает. От чего зависит людская отзывчивость? Астрологи считают, что от расположения звезд на небе в момент рождения.

По их мнению, самым добрым и чутким знаком зодиака являются Рыбы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта), относятся к стихии Воды, управляются планетой Нептун. Талисман – нарцисс. Цвета – зеленый и белый.

Рыбы – непревзойденные знатоки душ человеческих и лучшие «жилетки» для всех окружающих. Представители этого знака не только молча выслушивают человека, но и стремятся оказать посильную помощь словом и делом. Несмотря на такую внешнюю отзывчивость, Рыбы обладают ранимой душой и очень тяжело воспринимают критику и негатив в свой адрес. Выслушивая других, представители этого знака редко открываются сами, прячась за стеной напускного равнодушия. Окружающие могут обманываться, считая их застенчивыми, но это совсем не так: Рыбы хорошо умеют сдерживать эмоции, если это нужно. Из-за этого они подвержены перепадам настроения. Не удивляйтесь, что иногда они могут реагировать внезапно: рассмеяться или загрустить, а через несколько минут снова вернуться в равновесие. Рыбы плохо переносят одиночество и стремятся поддерживать широкий круг контактов. Если вы входите в близкий для Рыб круг или смогли завоевать их доверие, то более чуткого друга вам будет сложно найти. В глубине души – это очень творческие люди, имеющие много интересов и готовые разделить их с теми, кто им по-настоящему дорог. Рыбы обожают говорить по душам, мечтать и строить планы, предаваться приятным воспоминаниям со своими близкими. Если они понимают, что могут помочь в реализации задуманного, без колебаний включатся в процесс. Что касается их отношения к собственным проблемам, то Рыбы склонны скорее переждать, чем броситься в бой. Им проще поддержать других, чем заняться решением собственных проблем.

Если вы причинили Рыбам сильную душевную боль или утомили бесконечными просьбами, будьте уверены, они вычеркнут вас из своей жизни не для того, чтобы наказать, а чтобы больше не травмировать свою душу.

Если в вашем окружении есть человек, родившийся под знаком Рыб, поддержка и сочувствие вам обеспечены.

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