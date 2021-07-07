Самые семейные мужчины по знаку зодиака

Стремление к счастливой семейной жизни, уюту и благополучию во многом зависит от знака зодиака.
Этот знак олицетворяет высокое карьерное движение, собственный бизнес и отличительный острый ум.Тельцы умеют разделять понятия: работа и дом, и, если в первом случае они строгие, сосредоточено-серьёзные, то дома наоборот, мягкие и пушистые. Тельцы широко ценят семейный очаг, желая видеть в нем гармонию и любовь.Порой, в требовательном начальнике сложно узнать заботливого отца и мужа.
Раки не менее трепетно относится к семейному институту, в какой-то мере даже больше. Представители этого созвездия считают, что в деньгах не будет счастья, если дома не окажется второй половинки.Для Раков семья — это сила вдохновения и новых возможностей, и, чтобы домочадцы ни в чем не нуждались, они готовы свернуть горы.
И мужчины и женщины этого знака, казалось бы, рождены учить и поучать.Родные, друзья, даже просто малознакомые люди, как никто другой ощущают это на себе.В первую очередь, воспитательные таланты чувствуют их собственные дети. Может показаться, что они чересчур прямолинейны, строги и жестоки.Несмотря на это, Девы желают своим близким только добра, что делает их хорошими семьянинами.
Весы стараются максимально укрепить свою семейную жизнь, радуются моментам, проведённым в кругу родных и близких.Про Весы можно смело сказать: «как за каменной стеной». Из них получаются заботливые родители с которыми можно поделиться секретами и от души повеселиться.Самое главное достоинство — они однолюбы. Эти знаки зодиака не останутся в стороне, а сделают все, чтобы вы улыбались.
Представители этого знака знают чего хотят, в доме будут стремиться занять место главы и показать кто здесь хозяин.Но, несмотря на амбиции, Козероги способны оправдать свой статус. Для них важно дать будущее детям, защитить и обезопасить.Есть и минус — они зачастую подвластны эмоциям и не выносят критику в свой адрес. Проще смириться, чем убедить Козерога, что он не прав.
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