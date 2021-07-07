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Какими талантами Вселенная наградила Тельца

7 июля 2021ЗодиакМарианна Басс

Каждый из вас наверняка задавался вопросами из разряда «Чем я уникален?», «На что я способен?», «В чём моя сильная сторона?». Всегда ли вы находили ответы?

Какими талантами Вселенная наградила Тельца
Фото: depositphotos

Каждый из нас в чем-то гениален. И иногда наши способности появляются не просто так – их нам дают свыше. Рассказываем, в чем талантливы Тельцы.

Талант первый: умение наслаждаться моментом. Именно Телец как никто другой способен замедлиться и прочувствовать обстановку здесь и сейчас. Неважно, что это будет: еда, сон, прогулка, новая одежда и так далее. Однако, большое значение имеют внешний вид и наполнение, потому что Тельцы ратуют за качество.
Талант второй: хороший вкус, а также умение создать красоту своими руками/придать чему-либо форму, творческие способности. Всё дело в том, что знаком управляет планета красоты Венера. Поэтому Тельцы, как правило, хорошо выглядят при минимальных усилиях, им не нужен стилист, чтобы собрать гардероб и выбрать лук на день.
Талант третий: терпение и выдержка. Телец является земным, фиксированным знаком, что позволяет ему долго удерживать внимание на чём-либо. Он очень крепкий, основательный, сдержанный, когда нужно, поэтому выбранная тактика может быть долгой, но это определённо то, что приведёт к результату.
Талант четвёртый: упорство и настойчивость. Если посмотреть на символ знака зодиака, то можно разглядеть в нём барана. Я уверена, вы хоть раз в жизни слышали фразу «упёртый как баран». Поэтому в ситуациях, когда вы не уверены в себе, в том, что дойдёте до победного, рядом обязательно должен быть Телец. Если не проснётся его сестра Лень, то всё получится в лучшем виде, ведь Тельцы ещё и добросовестны.
Талант пятый: чуйка на деньги, умение копить и приумножать свои плоды. Если где-то есть Телец, то автоматом есть ресурсы; если присутствуют деньги, то поблизости обязательно окажется и Телец. Этот знак точно знает, как извлечь максимальную выгоду.

В другой раз поговорим о любознательных и неуловимых Близнецах.

Еще больше материалов и гороскопов от астролога Анастасии Сидоровой вы можете найти по этой ссылке.

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