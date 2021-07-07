Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Четыре самых наглых знака зодиака

7 июля 2021ЗодиакДиана Сабитова

Какие знаки за словом в карман не полезут и точно не упустят своего?

Четыре самых наглых знака зодиака
Фото: depositphotos

Кто-то привык открывать двери ногой, а кому –то тяжело попросить о самом незначительном одолжении. Кому же звезды отсыпали избыток наглости и самоуверенности?

Близнецы

Близнецы довольно часто бывают обвинены в этом пороке. Дело в том, что они искреннее уверены в том, что весь мир должен существовать только для них и бывают крайне удивлены, когда соприкасаются с обратной точкой зрения. Поэтому перебивать, оскорблять, игнорировать нормы приличия, просто потому что «мне надо» вполне в их духе. В защиту их можно сказать только о том, что они могут искренне не понимать, что они нарушают нормы приличия, и если им на это указать, они готовы извиняться и даже менять стратегию поведения. Правда, только с конкретным человеком и в конкретном случае.

Овен

Еще один известный наглец – это Овен. Здесь наглость подпитывается жаждой добиться любой ценой своей цели и является, скорее, «побочным эффектом» целеустремленности. Овен, желающий чего-то добиться, легко сметает все на своем пути – если это требуется, и также превращается в весьма кроткого барашка, опять же, если того требуют обстоятельства. Их горячий темперамент и буйный нрав создают им репутацию одного из наглейших знаков зодиака, но у нас есть и другие достойные претенденты на это звание.

Скорпион

Например, это Скорпион. Он тоже из тех, кто видит цель, а препятствий не видит, поэтому просто будет методично и планомерно ее добиваться или же, если кому-то не повезет, ее добивать. Он откроет любые двери, и это будет не прямолинейность Овна и наивность Близнеца. Нет, здесь будет задействована и хитрость, и интрига, и подкуп. И да, если вдруг кто-то сомневается – Скорпиону не стыдно. Он захотел и он добился, а по дороге еще и получил удовольствие от развернувшихся интриг и расследований.

Козерог

И еще один участник этого клуба – Козерог. Его зацикленность на себе и своих переживаниях приводит к тому, что он теряет возможность думать о других и о том, какое влияние оказывают его поступки на окружающих. Поэтому он часто бывает обвинен в нетерпении, нарушении границ и хамстве. И, конечно же, в наглости. Чему бывает крайне удивлен – ведь он ничего плохого не хотел, как так могло случиться.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
8 июля 2021Rambler
Дата рождения

27-28 лунные сутки. Луна и Меркурий советуют гнуть свою линию, добиваться поставленных целей всевозможными способами и очаровывать нужных людей своей...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
9 июля 2021Astrostar.ru

28-29 лунные сутки. Сегодня сближение светил в знаке Рака склоняет к повышенной чувствительности, требует минимума суеты, шума и контактов с «чужими»...

Читать продолжение
Поиск по сонникам
Сон со среды на четверг

Одни из самых занимательных для истолкования и осмысления полученной информации — так...

Читать продолжение
Тест: кто вы по знаку зодиака на самом деле
Раскрываем душу и объятия — любовный гороскоп на 8 июля
Устраиваем мозговой штурм — финансовый гороскоп на 8 июля
Подтягиваем хвосты — гороскоп на 8 июля
Знаки зодиака, которых в июле поразит стрела Купидона
Хованский: продажный скандалист или продуманный стратег
Предсказания преподобного Нектария Оптинского
Четыре самых наглых знака зодиака
Самый бесхребетный знак зодиака
Какими талантами Вселенная наградила Тельца
Топ-4 самых злопамятных знаков зодиака
Как приманить любовь и счастье в день Ивана Купалы
Самые семейные мужчины по знаку зодиака
Приметы на 8 июля: что нельзя делать в этот день
Слова играют важную роль — любовный гороскоп на 7 июля
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 9
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
5-11 июля 2021Astro7

Неделя обещает быть сложной. От любви все будут ждать, чтобы все сверкало и переливалось, чтобы свидания были крышесносными, а ухаживания —...

Читать продолжение