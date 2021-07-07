Четыре самых наглых знака зодиака

Какие знаки за словом в карман не полезут и точно не упустят своего?

Кто-то привык открывать двери ногой, а кому –то тяжело попросить о самом незначительном одолжении. Кому же звезды отсыпали избыток наглости и самоуверенности?

Близнецы довольно часто бывают обвинены в этом пороке. Дело в том, что они искреннее уверены в том, что весь мир должен существовать только для них и бывают крайне удивлены, когда соприкасаются с обратной точкой зрения. Поэтому перебивать, оскорблять, игнорировать нормы приличия, просто потому что «мне надо» вполне в их духе. В защиту их можно сказать только о том, что они могут искренне не понимать, что они нарушают нормы приличия, и если им на это указать, они готовы извиняться и даже менять стратегию поведения. Правда, только с конкретным человеком и в конкретном случае.

Еще один известный наглец – это Овен. Здесь наглость подпитывается жаждой добиться любой ценой своей цели и является, скорее, «побочным эффектом» целеустремленности. Овен, желающий чего-то добиться, легко сметает все на своем пути – если это требуется, и также превращается в весьма кроткого барашка, опять же, если того требуют обстоятельства. Их горячий темперамент и буйный нрав создают им репутацию одного из наглейших знаков зодиака, но у нас есть и другие достойные претенденты на это звание.

Например, это Скорпион. Он тоже из тех, кто видит цель, а препятствий не видит, поэтому просто будет методично и планомерно ее добиваться или же, если кому-то не повезет, ее добивать. Он откроет любые двери, и это будет не прямолинейность Овна и наивность Близнеца. Нет, здесь будет задействована и хитрость, и интрига, и подкуп. И да, если вдруг кто-то сомневается – Скорпиону не стыдно. Он захотел и он добился, а по дороге еще и получил удовольствие от развернувшихся интриг и расследований.

И еще один участник этого клуба – Козерог. Его зацикленность на себе и своих переживаниях приводит к тому, что он теряет возможность думать о других и о том, какое влияние оказывают его поступки на окружающих. Поэтому он часто бывает обвинен в нетерпении, нарушении границ и хамстве. И, конечно же, в наглости. Чему бывает крайне удивлен – ведь он ничего плохого не хотел, как так могло случиться.