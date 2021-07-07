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Знаки зодиака, которых в июле поразит стрела Купидона

7 июля 2021ЗодиакМарианна Басс

Какие знаки в этом месяце влюбятся по уши.

Знаки зодиака, которых в июле поразит стрела Купидона
Фото: depositphotos

Лето в самом разгаре, а кто-то еще сидит в одиночестве, грустит и ждет, когда придет его время гулять и ходить на свидания. Посмотрим, какие возможности нам обещают звезды в наступающем июле?

Водолей

Если Водолей мечтает найти свою половинку, то в этом месяце у него есть хорошие шансы на начало отношений. Только не стоит немедленно начать планировать 125 активностей и прогулок – нет, важная встреча произойдет не там. Избранник Водолея будет из его ближнего круга – этот человек ему знаком, просто Водолей почему-то не рассматривает его как потенциального партнера. Кто же это может быть? Коллега по работе? Старый друг? Скоро узнаем!

Лев

Льву звезды тоже обещают интересное – внезапную любовь и африканские страсти. Ничего необычного, конечно, кроме того, что Льву в очередной раз придется поменять свои планы, пересмотреть давние отношения и полностью уйти в новое увлечение. Насколько это будет серьезно? Увы, тут звезды молчат, но это больше похоже на летний роман, чем на серьезную историю

Близнецы

Близнецам тоже следует приготовиться. Им как раз грозит встреча не просто с любовью, но с человеком, с которым возможна связь длинною в жизнь. Да-да, та самая судьбоносная встреча, о которой долго мечталось и мало верилось, она может случиться с Близнецами в июле. Делать ничего при этом не нужно – нужно просто принять посланный свыше подарок.

Стрелец

Так же удача улыбнется Стрельцам. Их встреча, правда, не будет столь феерична, а скорее даже вполне буднично: работа, сайт знакомств, общая компания. Но, тем не менее, есть хорошие шансы встретить свою половинку и даже завязать серьезные отношения. Так что не всякий случай не отказывайтесь от приглашений и свиданий!

Козерог

Ну и напоследок звезды решили дать шанс Козерогам. Но при соблюдении условий – расслабиться, никаких целей и серьезных намерений, все произойдет ровно тогда, когда Козерог отпустит ситуацию, доверится воле Судьбы. А быть может, как раз в тот момент, когда Козерог решит, что вся эта любовь совсем не для него, он лучше еще поработает. Тут-то стрела Купидона его и поймает – и поразит в самое сердце!

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