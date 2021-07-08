Пять знаков зодиака, от которых уходят мужья

Не все сразу находят того самого. Обрести настоящую любовь чаще удается сквозь боль и ошибки.

Астрологи рассказали, каким знакам зодиака не везет больше всего.

Часто представительницы пламенных знаков зодиака не с первого раза находят человека, который осознанно готов прожить с ними долгую счастливую жизнь.

Девушкам-Скорпионам легко покорить любого мужчину. Они страстны, женственны и еще те романтики. Но у них сложный характер. Отношения похожи на американские горки с вечными вспышками гнева. Не все готовы к их эмоциональным качелям.

Самые милые создания. Они всегда улыбаются, проявляют нежность и заботу к партнеру. Близнецы буквально растворяются в любимом человеке. Но их легко довести до нервного срыва рутиной. Если Близнецам будет скучно, то они превратятся в самых токсичных на планете.

Львы слишком гордые создания. Они не откажутся от внимания мужчин ради брака, а если придет время, то бросят всех сами. Львы не любят чрезмерную нежность и романтику.

Рыбы – идеальные жены. Они всегда заботятся о мужчине, не требуют свернуть горы. Но Рыбы – манипуляторы. Они могут часами закатывать сцены ревности или неделю обижаться и не проронить ни слова.

Со Стрельцами всегда весело и интересно. Они обожают путешествовать, всегда соглашаются на авантюры. Но многих мужчин отпугивает их активность. Стрельцы никогда не станут домохозяйками. Вести семейный очаг – не их бремя. Ранее «ФедералПресс» писал, кому из знаков зодиака улыбнется фортуна. Есть представители, за которых борются звезды.