Знаки зодиака, от которых уйдут деньги в июле

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые могут испытывать нехватку денежных средств.
Сегодня 28-й лунный день в созвездии Близнецов. Это значит, что ко всему надо относиться более бережно. Астрологи рассказали, каким знакам зодиака лучше не тратить деньги в июле.
Сейчас не время тратить деньги на рестораны и брендовые вещи. Нужно придумать, как обуздать желание тратить. Львы обожают деньги, но быстро сливают их на ненужное барахло. Звезды советуют быть осторожнее.
На первый взгляд Девы кажутся финансово грамотными и рациональными. Свои деньги они действительно откладывают и стараются копить. Но постоянно занимают у родных и близких, чтобы сходить к косметологу или прикупить одежды. За шопингом следует чреда болезненного возвращения долгов и тотального безденежья.
Весы не верят, что дешевые вещи могут быть качественными. Они всегда стараются взять лучше и дороже. Весы постоянно нуждаются в деньгах, чтобы обеспечить нужный уровень жизни.
Козероги могут жить скромно, но не хотят. Их внутренне тянет к богатству. Они не жалеют деньги на развлечения, выходы в свет. Всегда готовы вложить большую сумму в обучение или красоту. Но в этом месяце звезды не советуют начинать проекты с круглой суммой.
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