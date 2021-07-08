Знаки зодиака, от которых уйдут деньги в июле

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые могут испытывать нехватку денежных средств.

Сегодня 28-й лунный день в созвездии Близнецов. Это значит, что ко всему надо относиться более бережно. Астрологи рассказали, каким знакам зодиака лучше не тратить деньги в июле.

Сейчас не время тратить деньги на рестораны и брендовые вещи. Нужно придумать, как обуздать желание тратить. Львы обожают деньги, но быстро сливают их на ненужное барахло. Звезды советуют быть осторожнее.

На первый взгляд Девы кажутся финансово грамотными и рациональными. Свои деньги они действительно откладывают и стараются копить. Но постоянно занимают у родных и близких, чтобы сходить к косметологу или прикупить одежды. За шопингом следует чреда болезненного возвращения долгов и тотального безденежья.

Весы не верят, что дешевые вещи могут быть качественными. Они всегда стараются взять лучше и дороже. Весы постоянно нуждаются в деньгах, чтобы обеспечить нужный уровень жизни.

Козероги могут жить скромно, но не хотят. Их внутренне тянет к богатству. Они не жалеют деньги на развлечения, выходы в свет. Всегда готовы вложить большую сумму в обучение или красоту. Но в этом месяце звезды не советуют начинать проекты с круглой суммой.