Самые стервозные знаки зодиака

Несносный характер — это то, что формируется с рождения, а с возрастом становится не только главным оружием, но и проблемой.

Рассказываем, как распознать истинных стерв по дате рождения.

Головокружительные скорпионши словно магнит для противоположного пола, но, вместе с тем, знают, что такое дистанция и разумно ее придерживаются. Это делает их ещё более желанными и непостижимо запретными.Помимо притягательности Скорпионши умны и расчетливы, вначале они добьются от мужчины готовности покорить любые вершины ради них, и, лишь после, подарят воздыхателю частичку своего внимания.

Находясь рядом со Скорпионшей, кавалер должен быть готов к любым проверкам, ведь дама может устроить не только сцену ревности, но и заставить помучаться хорошенько. А вот если, этот мужчина мимолётом взглянет на другую женщину, то пощады уже не ждать.

Женщины этого знака становятся чудесными хозяйками, добрыми мамочками и верными жёнами, но чрезмерная вспыльчивость может нет-нет, да подпортить момент.

Овны готовы устроить скандал по поводу и без, в порыве их импульсивности под раздачу может попасть любой, даже сосед, просто проходивший мимо.

Не стоит попадаться Овнам под горячую руку и тем более пытаться что-то доказать. Они не только вывернут это в свою сторону, ещё и получите порцию саркастичных комментариев, а то и приличный подзатыльник.

Женщина-Водолей отличается умом и сообразительностью, ведь на первой встрече она кажется ангелом во плоти. Свою натуру она покажет мужчина лишь тогда, когда у мужчины не останется дороги назад.

Но, не стоит судить Водолеев за их маленькие проказы. Как и любые женщины, они мечтают о красивом доме, детишках и семейном благополучии, так что, врожденное лукавство лишь путь к простому женскому счастью.