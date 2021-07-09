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Три знака зодиака, обреченные на страдания в отношениях

9 июля 2021ЗодиакУника Новости

Как правило, недопонимания происходят из-за особой чувствительности и доверчивости этих представителей зодиакального круга.

Три знака зодиака, обреченные на страдания в отношениях
Фото: depositphotos

Очень легко разбить сердце Близнецам, Весам и Стрельцам. Им нужно быть максимально внимательными при выборе спутника жизни. Неудачный выбор может испортить всю последующую жизнь.

Близнецы

По мнению астрологов, очень чувствительными в отношениях являются Близнецы. Представители этого знака зодиака опираются на чувство притяжения к своему партнеру больше, нежели другие. Главная цель Близнецов в отношениях – это радость второй половинки. В погоне за счастьем они нередко теряют голову и перестают думать о себе. Как результат – окружающим очень легко заполучить их доверие.

Весы

Весы ждут от своих партнеров своеобразного «обожания» и поэтому зачастую избегают конфликтов в отношениях. Это приводит к тому, что у представителей этого знака Зодиака напрочь теряется способность к самозащите. Заполучив доверие Весов, недобросовестные любовники могут воспользоваться их добротой. Причинение боли и разрушение отношений могут быть очень длительными.

Стрелец

Стрельцы стараются быть честны и славятся своей требовательностью в отношениях. К сожалению, подобное поведение очень часто оказывается «маской» – с помощью такой защитной реакции Стрельцы скрывают свою зависимость от партнера. При этом каждое действие возлюбленного может нанести непоправимый ущерб их самолюбию.

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