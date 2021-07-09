Три знака зодиака, которые точно вам изменят

Некоторые люди могут изменить даже в том случае, когда безумно любят свою вторую половинку.
Астрологи считают, что это может быть связано со звездами. По их мнению, чаще всего на такое идут представители трех знаков зодиака.
Неверными считаются Тельцы. Они буквально не могут справиться с искушением и идут на подлый поступок. Даже клятва не остановит их от измены. Парадоксально, но они не станут терпеть такого же поведения от своей второй половинки.
Пойти налево могут и Львы. Однако они более избирательны. Они пойдут на свидание только с тем, кого уже успели неплохо узнать. Однако это качество не остановит их перед изменой. Ведь сокрытие любовных приключений от постоянного партнера дарит им невероятные ощущения.
В топе способных на измену не обошлось и без Скорпионов. Об отношениях на стороне они задумываются нередко. Особенно привлекательными им кажутся коллеги и друзья второй половинки. Они могут долго думать о понравившемся человеке, но так и не начать действовать. Однако если Скорпион все-таки решится на новую связь, то будет изменять постоянно.
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