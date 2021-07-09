Самый ответственный мужчина в гороскопе

Какой мужчина может быть каменной стеной для любой женщины?
Умение держать слово и выполнять обещанное – это важные качества. Каждой женщине хотелось бы, чтобы ее мужчина обладал ими и не боялся брать на себя ответственность.
С первого взгляда понять, готов ли мужчина отвечать за свои слова, сложно, но можно прислушаться к советам астрологов. Они уверены, что ответственные люди рождаются под определенными знаками зодиака. И пальму первенства в этом вопросе они единодушно отдают Козерогу.
Козерог (23 декабря – 20 января), относится к стихии Земли и находится под управлением Сатурна. Талисман – черный кот. Цвет – черный или темно-зеленый. Козерог – один из самых уравновешенных и целеустремленных знаков. Представители этого знака как будто уже рождаются серьезными и ответственными. Они достаточно рано определяется со своими задачами и начинают неуклонно к ним продвигаться, используя все имеющиеся у них терпение и выносливость.
Козерог понимает, как обходить различные препятствия на жизненном пути, поэтому часто достигает цели быстрее остальных. Что касается мужчин-Козерогов, то они рациональны, серьезно подходят к любому делу и обязательно доводят его до конца. Это тот тип мужчины, который слов на ветер не бросает и на которого можно положиться при любых обстоятельствах.
Стоит отметить, что Козероги больше сосредоточены на карьере и много времени уделяют профессиональному развитию, поэтому личная жизнь иногда остается на втором плане. Чтобы заинтересовать мужчину-Козерога стоит разделить с ним его интересы: внешние данные избранницы его волнуют меньше, чем ее интеллект. К выбору второй половинки он подходит тщательно, долго присматривается: в первую очередь, она должна быть уравновешенной и признавать за мужчиной роль главы семьи.
Мужчина-Козерог далеко не романтик и не любит говорить о своих чувствах. Но если он действительно влюбляется, то женщина может быть уверена, что он сделает все, чтобы она была счастлива: Козерог докажет свою любовь и преданность делами. Представители этого знака практически никогда не изменяют и разводятся в самом крайнем случае. Если в семье вдруг что-то идет не так, они переключаются на любимую работу, но из семьи не уходят. Козероги – самые ответственные мужья и любящие отцы.
Если ваш мужчина родился под знаком Козерога, вы смело можете на него положиться.
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