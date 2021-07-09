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Четверка непростых жен по знаку зодиака

9 июля 2021ЗодиакСлово и Дело

Астрологи нередко советуют при вступлении в брак досконально изучить своего партнера с точки зрения звезд.

Четверка непростых жен по знаку зодиака

С некоторыми представительницами знаков зодиака будет непросто в быту.

Лев

Женщина-Лев за счет своего властного характера будет держать мужчину под каблуком. И даже если сначала партнер будет сопротивляться, в итоге все равно согласится на условия своей супруги. Но самое интересное, что другие женщины такому мужчине кажутся бледными копиями своей Львицы.

Дева

Женщина-Дева будет в отношениях решать все самостоятельно, но за счет своей мудрости никогда не покажет этого мужчине. Он будет чувствовать себя хозяином положения, а Дева всего лишь подыграет. И на эту удочку хитрости может попасться любой мужчина.

Стрелец

В браке с женщиной-Стрельцом мужчина будет находиться как на пороховой бочке. Представительница этого знака зодиака не будет стоять у плиты — скорее прыгнет с парашютом. С одной стороны, это большой плюс — мужчину ежедневно ждет непредсказуемость и загадка. Но, с другой стороны, иногда так хочется спокойствия и тихого времяпрепровождения.

Овен

Аналогичная ситуация может сложиться в отношениях с женщиной-Овном. Мужчина будет постоянно играть с огнем. На период влюбленности подобная ситуация будет лишь разжигать чувства — а вот в браке все окажется гораздо сложнее. Женщина-Овен любит свободу и не скрывает своих эмоций. К тому же она всегда готова покорять мир.

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