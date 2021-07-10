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Короли любви среди мужчин разных знаков зодиака

10 июля 2021ЗодиакУника Новости

Какие мужчины могут сделать каждую женщину счастливой?

Короли любви среди мужчин разных знаков зодиака
Фото: depositphotos

Овен

Одним из самых активных в этом плане знаков астролог назвала Овнов, сообщает "Экспресс газета". Эти мужчины всегда первыми проявляют инициативу и не терпят отказов. Правда, не редко они забывают о партнерше и думают только о своем удовольствии, однако они способны услышать женщину, если она решится на откровенный разговор.

Телец

Тельцы умеют сделать так, что партнерше не будет скучно даже во время продолжительной прелюдии. Эти мужчины изобретательны, но не пускаются в экстремальные фантазии. Они чаще всего бывают отличными, любящими мужьями и отцами. Однако Тельцы любвеобильны и нередко заводят любовниц. Но обычно семью из-за этого не бросают.

Близнецы

Также весьма активными любовниками являются Близнецы, которые ценят ролевые игры. Но вот они уже нередко покидают семью ради нового увлечения. При этом они часто предпринимают попытки вернуться в семью.

Лев

Также не слишком верными являются Львы. Но если женщина научится манипулировать Львом, то он долгое время способен сохранять верность. Эти мужчины также часто зациклены на своих чувствах, а не желаниях партнерши, обидчивы, нуждаются в постоянных похвалах и восхищениях. Зато они страстны в любви.

Скорпион

Подарить партнерше настоящее наслаждение могут Скорпионы. Эти мужчины обычно знают много техник. Склонны часто менять женщин, но если встретят свою единственную, больше ее не предадут и не изменят.

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