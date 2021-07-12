Три знака зодиака, которых ждут невероятные перемены

Астрологи рассказали, чья жизнь изменится во второй половине лета.

Некоторых из нас скоро захлестнет ветер перемен. И стоит помнить, что все перемены в это время года – к лучшему.

Скорпионы сейчас в абьюзивных отношениях, где не могут сами принимать решения. Они скованы в действиях и несчастны. Но скоро они расставят все точки и смогут найти выход: поговорить с партнером или вовсе уйти от него.

Стрелец – огненный знак. Он не переносит рутину и стабильность. Он устал от своего образа жизни и жаждет перемен. Вселенная слышит это и сделает все возможное. Вероятно, скоро поступит интересное деловое предложение, оно и перевернет жизнь с ног на голову.

Козероги еще те трудоголики. Они работают почти без выходных. Их труд должен окупиться. Они наберутся впечатлений и получат заманчивое предложение о работе.