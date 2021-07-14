Какие знаки зодиака сорвут куш этим летом

Астролог Павел Глоба рассказал об улучшении финансового состояния некоторых знаков зодиака этим летом.

Овны найдут новую профессию или продвинутся в должности. Главное в любых делах — стремление к учебе и умение воспринимать новую информацию. Это поможет им рассчитывать на более высокую зарплату в будущем.

На долю Близнецов этим летом выпадет много трудных задач, которые буквально будут сыпаться им на голову, но упорный труд обязательно окупится. Главное в этом деле — не лениться.

Стрельцов, последних в тройке будущих миллионеров, ждут большие перемены. Возможны обретение полезных знакомств, смена работы на более прибыльную. Важно не упустить момент.