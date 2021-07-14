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Какие знаки зодиака сорвут куш этим летом

14 июля 2021ЗодиакВечерняя Москва

Астролог Павел Глоба рассказал об улучшении финансового состояния некоторых знаков зодиака этим летом.

Какие знаки зодиака сорвут куш этим летом
Фото: depositphotos

Овен

Овны найдут новую профессию или продвинутся в должности. Главное в любых делах — стремление к учебе и умение воспринимать новую информацию. Это поможет им рассчитывать на более высокую зарплату в будущем.

Близнецы

На долю Близнецов этим летом выпадет много трудных задач, которые буквально будут сыпаться им на голову, но упорный труд обязательно окупится. Главное в этом деле — не лениться.

Стрелец

Стрельцов, последних в тройке будущих миллионеров, ждут большие перемены. Возможны обретение полезных знакомств, смена работы на более прибыльную. Важно не упустить момент.

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