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Самые мелочные мужчины по знаку зодиака

14 июля 2021ЗодиакДиана Сабитова

С какими мужчинами сложно общаться, даже если у вас стальные нервы?

Самые мелочные мужчины по знаку зодиака
Фото: depositphotos

Мелочный человек – зануда, постоянно докапывающийся до тонкостей и нюансов, считающий каждую копейку и бесконечно достающий окружающих своей дотошностью и стремлением говорить о проблеме, когда все ее уже закрыли. Мало кто захочет видеть такого человека в своем окружении, а тем более своим партнером. Посмотрим, какие знаки зодиака славятся такими неприятными качествами.

Козерог

Козерог. Именно про него многие подумали первым делом. Да, все верно, данный знак будет «выносить мозг» и занудствовать по любому поводу. А также напоминать о ваших промахах, вспоминать о неприятных неудачах и требовать моральную компенсацию в самый неподходящий момент. «А помнишь, когда мы начинали встречаться, ты сказала, что мой друг ненадежный, а вот посмотри, сколько он всего сделал для меня» – это вполне в его духе. Не важно, что с момента разговора прошло 20 лет и вы и про друга забыли и мнение о нем поменять успели.

Дева

Дева. Тут тоже многие совсем не удивились. Дева крайне скрупулезен, дотошен и частенько делает жизнь окружающих просто невыносимой. А еще не стоит забывать о такой «прекрасной» черте этого знака, как умение критиковать. Да, он не всегда говорит об этом в лицо, но про себя он давно уже составил целый обличающий монолог. Он будет бросать красноречивые взгляды, многозначительно молчать и ждать, когда же вы сами поймете свое несовершенство. А если не будете понимать слишком долго, то мужчина-Дева покинет вас сам, не удосужившись объяснить, что же именно его так не устраивало. Достаточно того, что он смог это объяснить самому себе.

Телец

Тельцы тоже любят запоминать ошибки других и напоминать о них при каждом удобном и неудобном случае. Кроме того, они очень ранимы, хотя и скрывают это за показным равнодушием. Поэтому ничего удивительного нет в том, что если вы однажды его чем-то задели, то вам предстоит столкнуться с многократным напоминанием о вашем промахе. Нет, Телец, конечно, скажет, что он, благородный человек, вас давно простил, но чувствовать себя при этом вы будете отвратительно. А он продолжит изображать из себя святого страдальца, который вас простил, но чего ему это стоило!

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