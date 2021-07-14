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Самый азартный знак зодиака

14 июля 2021ЗодиакДиана Сабитова

Они обожают ходить по лезвию и рискуют всем, что есть в их жизни.

Самый азартный знак зодиака
Фото: depositphotos

Азартный человек никогда не пройдет мимо возможности что-то выиграть. К сожалению, эта особенность никак не связана с тем, что человеку реально везет, а только с тем, что он постоянно ищет те места, где соревнуются, делают ставки.

И довольно часто азартный человек не умеет вовремя остановиться и теряет больше, чем приобретает: и денег, и сил, и эмоций. Но азарт имеет и обратную, ресурсную сторону – жажду жизни и приключений, новых встреч и впечатлений, готовность броситься в любую авантюру.

Если посмотреть на все грани азарта, то мы можем убедиться, что есть только один знак зодиака, который умело их в себе сочетает. И это Водолей.

Водолеи легки на подъем и обожают, когда вокруг них происходят самые разные интересные и увлекательные события. Им всегда мало друзей, общения, встреч и денег. Если рядом с ними начинается какое-то движение, они готовы участвовать, а еще чаще – готовы его инициировать сами. Открыть бизнес с минусом на кошельке – да, конечно, это же весело. Поехать на другой конец страны, потому что там хорошая компания и будет интересно – уже побежали. Также Водолеи могут не чувствовать страха, для них жизнь – это бесконечная авантюра и они уверены, что от нее нужно взять все.

Водолей любит рисковать, его девизом вполне могло бы быть: «кто не рискует, тот не выигрывает». Правильнее было бы сказать, что жизнь без риска, без хождения по лезвию не особо интересна представителям этого знака. Это же так скучно, когда все спокойно и размерено. А если ко всему этому добавить желание «брать от жизни все», мы получаем гремучую смесь.

Водолеи довольно часто выигрывают. Там, где другие бы проиграли или вовсе не решились бы начинать, они уходят с солидной прибылью. Но они редко останавливаются на достигнутом, поэтому продолжают идти дальше и могут и растратить, и потерять полученное. Но неудачи их не останавливают – они продолжают идти вперед и рисковать, веря, что жизнь – это большая и интересная игра, в которой им должен достаться главный приз.

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