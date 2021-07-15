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Пять самых требовательных мужчин по знаку зодиака

15 июля 2021ЗодиакВечерняя Москва

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, представители каких пяти знаков зодиака среди мужчин отличаются излишней привередливостью и требовательностью не только к избранницам, но и к окружающим.

Пять самых требовательных мужчин по знаку зодиака
Фото: depositphotos

Козерог

Пятое место занимают Козероги, стремящиеся заранее распланировать все события. Для них крайне важно осознавать что за чем идет и куда движется. Это может проявляться разными способами, однако чтобы сохранить гармонию, их партнерам придется считаться с косвенными или прямыми указаниями.

Весы

На четвертом месте расположились мужчины-Весы, которые всеми силами стремятся отстаивать свои границы, территорию и привычки. Они не смогут смириться с безответственной и необязательной партнершей. Особенно это касается вопросов отдыха. Представители этого знака придерживаются принципиальной позиции относительно режима их жизни, а его изменение расценивают как потерю самого себя.

Стрелец

Стрельцы, занимающие третью строчку, зациклены на вопросах порядка и еды. Их женщина должна быть хорошей хозяйкой. Пусть не сразу, но они заявят о своих правах и желаниях и будут настаивать на своем.

Телец

Тельцы отличаются требовательностью к себе и партнеру исключительно в вопросах взаимопонимания. Им необходимы моральная поддержка, любовь и опора. Тельцы «питаются» чувствами избранницы, которые являются для них двигателем по жизни.

Лев

Пальму первенства в рейтинге требовательных мужчин Вафа отдал Львам. Представители этого знака хотят и умеют подчинять. Это касается как материальных вопросов, так и темы лидерства в паре. Львы не могут обойтись без неиссякаемого источника уважения к своей персоне. Им необходимо видеть и осознавать, что они решают все, пусть даже это будет не так.

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