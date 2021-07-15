Пять самых требовательных мужчин по знаку зодиака

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, представители каких пяти знаков зодиака среди мужчин отличаются излишней привередливостью и требовательностью не только к избранницам, но и к окружающим.
Пятое место занимают Козероги, стремящиеся заранее распланировать все события. Для них крайне важно осознавать что за чем идет и куда движется. Это может проявляться разными способами, однако чтобы сохранить гармонию, их партнерам придется считаться с косвенными или прямыми указаниями.
На четвертом месте расположились мужчины-Весы, которые всеми силами стремятся отстаивать свои границы, территорию и привычки. Они не смогут смириться с безответственной и необязательной партнершей. Особенно это касается вопросов отдыха. Представители этого знака придерживаются принципиальной позиции относительно режима их жизни, а его изменение расценивают как потерю самого себя.
Стрельцы, занимающие третью строчку, зациклены на вопросах порядка и еды. Их женщина должна быть хорошей хозяйкой. Пусть не сразу, но они заявят о своих правах и желаниях и будут настаивать на своем.
Тельцы отличаются требовательностью к себе и партнеру исключительно в вопросах взаимопонимания. Им необходимы моральная поддержка, любовь и опора. Тельцы «питаются» чувствами избранницы, которые являются для них двигателем по жизни.
Пальму первенства в рейтинге требовательных мужчин Вафа отдал Львам. Представители этого знака хотят и умеют подчинять. Это касается как материальных вопросов, так и темы лидерства в паре. Львы не могут обойтись без неиссякаемого источника уважения к своей персоне. Им необходимо видеть и осознавать, что они решают все, пусть даже это будет не так.
5-6 лунные сутки. Луна в положении «без курса» будет тянуть нас назад и протестовать против всего нового. Поэтому первая половина дня вряд ли чем-то...
6-7 лунные сутки. Сегодня нам придется туго – Луна в Весах заставляет нас спотыкаться на ровном месте, вляпываться в истории и совершать фатальные...
Мы дождались идеальной для летних романтических приключений недели! Все, кто хотел отправиться с любимым человеком на отдых, сыграть красивую...
Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...
Наверняка, наблюдая как ваш знакомый усердно трудится без отдыха, вы думали: «типичный Козерог!». И действительно, в гороскопе есть устойчивые...