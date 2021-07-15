Женские знаки зодиака, от которых бегут мужчины

Российский астролог Наталья Анисимова перечислила пять знаков зодиака среди женщин, от которых часто уходят мужчины.

По словам астролога, личное счастье каждой женщины напрямую зависит от звезд. Каждый знак зодиака обладает определенными чертами характера, которые могут как положительно, так и отрицательно влиять на личные отношения.

Женщины, рожденные под знаком Скорпиона, очень быстро покоряют мужчин. Их многогранность вызывает восторг у представителей сильной половины человечества. Однако существуют и свои проблемы. К сожалению, Скорпионы довольно вспыльчивы – их поведение нередко может приводить к ссорам и длительным конфликтам.

Девушки-Близнецы тоже могут похвастаться природным обаянием. Они прекрасные собеседники, всегда готовые помочь своему возлюбленному. Однако без «ложки дегтя» не обходится – в условиях рутины представители этого знака Зодиака становятся агрессивными и токсичными. Их поведение нередко приводит к разладу.

Львы обладают особой силой и гордостью. Такие женщины прекрасно знают себе цену и поэтому требуют хорошего отношения. При таких условиях Львы редко хвалят свою вторую половинку за заслуги в отношениях. Это может приводить к определенному недопониманию. Кроме того, представители этого знака Зодиака не могут полностью отказаться от внимания других мужчин.

На первый взгляд Рыбы кажутся нетребовательными, спокойными и ласковыми. Они очень правдоподобно создают иллюзию «идеальной жены». Однако в действительности их поведение нередко является показным. Очень часто Рыбы начинают манипулировать партнером – такой подход нравится далеко не всем мужчинам.

Женщины-Стрельцы очень активны и общительны. Они могут согласиться почти на любую авантюру, вне зависимости от собственного возраста. Тем не менее, на роль «хранительницы очага» они вряд ли подходят. Строительству серьезных отношений может помешать постоянное стремление двигаться вперед.