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Самый безжалостный знак зодиака

15 июля 2021ЗодиакДиана Сабитова

Есть люди, которые не знают сострадания, сочувствия и готовы любой ценой добиваться своей цели.

Самый безжалостный знак зодиака
Фото: depositphotos

Слезы и страдания других для них не являются аргументом, чтобы прекратить свои действия. Про таких говорят, что у них «нет сердца», именно они вдохновляют писателей и сценаристов на создание антигероев, воплощающих в себе абсолютное зло.

Если обратиться к влиянию звезд на такое качество человека, как безжалостность, то мы однозначно сможем выбрать самого–самого. И это будет Скорпион.

Дело в том, что Скорпионы крайне ранимы и уязвимы, но это про то, что происходит у них в душе. В социальном мире они ее мало открывают, зато показывают свое «жало»: они едко шутят, идут до конца в спорах и скандалах, запоминают обиды и находят способ отплатить обидчику. Скорпионам кажется, что так они несут справедливость и защищают себя (в том числе и от оскорблений, которые им нанесли много лет назад), но вот окружающие думают иначе. Со стороны это выглядит как беспринципность, зацикленность на себе и своих проблемах, отсутствие умения прощать, мстительность.

И, к сожалению, кому довелось иметь конфликт интересов со Скорпионом, подтвердят – они по-настоящему беспощадны. Увести партнера из отношений? «Да, он же сам ко мне пришел, мои ли это проблемы, что кому-то сейчас больно от распавшегося союза?». Отказать в просьбе человеку, проявившему недостаточно лояльности в далеком прошлом? «Он же еще тогда был такой скотиной и вот, наконец, час мести настал». Скорпион еще и подумает, как сделать так, чтобы и в другом месте был отказ, не поленится набрать несколько сообщений и сделать пару звонков.

Поэтому стоит крайне внимательно относиться к любым словам и действиям, которые совершаются в адрес этого знака. А если уж так получилось, что сложился конфликт, попробовать немного снять напряжение – комплиментами, признанием Скорпионьей исключительности, признанием своего несовершенства. Скорпион, разумеется, не поверит, но может спрятать свое жало или хотя бы вычеркнуть из своего внутреннего чек-листа «главных врагов».
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