Самые честные знаки зодиака

Каким знакам можно доверить все свои тайны?

Каждому из нас хотелось бы окружить себя людьми, заслуживающими доверия, теми, к кому можно спокойно повернуться спиной и быть уверенным, что никто не воткнет туда нож. Такое качество, как честность, присуще далеко не всем, но некоторые знаки зодиака получили его в подарок от Вселенной.

Козероги слишком любят порядок и прямолинейность. Все, что касается лжи, изворотливости, двойных стандартов вызывает у них ощущение дисгармонии и они стараются дистанцироваться от таких людей и ситуаций. Их прямолинейность и неготовность идти на уступки часто вызывают критику, зато в их надежности можно быть уверенным. Козерог может соврать, но только в ситуации, когда тому есть важное обоснование – благая цель, спасение ближнего.

Скорпион так же отличается порядочностью, сам старается не врать и не терпит этого от других людей. Несмотря на то, что с ним бывает сложно ужиться, он держит свои обещания и идет до конца с теми, кого назвал друзьями и выбрал в партнеры. Рядом с ним ощущается надежность и уверенность. Если Скорпион попробует соврать, ему станет крайне некомфортно, поэтому он предпочитает «недоговаривать», замалчивать сложные ситуации.

Овны любят говорить правду и желательно в глаза. К сожалению, их бескомпромиссность мешает находить щадящие слова и подходящее время для такого разговора, но в одном можно быть уверенным точно – лгут они крайне редко, для них это слишком тяжело, из двусмысленных ситуаций предпочитают уходить, не думая, хлопнув дверью, не замечая того, как окружающие страдают от такого «правдорубства».

Еще один борец за правду- Стрелец. Готов отстаивать свои позиции огнем и мечем, нетерпим ко лжи и двуличию, чем часто доставляет массу недовольства окружающим, которые настроены не так решительно и готовы простить ближним небольшие неточности и прочие «грешки». Сам Стрелец врет крайне редко и неохотно, но в некоторых ситуациях лучше бы соврал. Ему трудно понимать, где уместно, а где нет отстаивать свои непримиримые позиции, и может так случиться, что от него просто захотят избавиться, как от слишком надоедливого и идеального.