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Какие женские знаки никогда не станут счастливыми

16 июля 2021ЗодиакНижегородская правда

Почему, про одну говорят «счастливица», а другой сочувственно «бедолага»? Все просто, наша судьба зависит от звезды под которой мы родились.

Какие женские знаки никогда не станут счастливыми
Фото: depositphotos

Близнецы

Главная причина кроется в их принципиально-неуступчивом характере. Близнецы считают свою точку зрения самой важной и правильной, любое расхождение с их мнением тут же настроит вас против этих знаков. Близнецы конфликтуют с начальством, партнёрами, настраивая всех вокруг негативными настроениями, явно не в свою пользу.

Представительницы этого созвездия, когда остаются одни, начинают хотя бы немного осознавать скверность своего характера и клятвенно обещают измениться. Правда, на людях сразу выпускают «коготки».

Но с каждым днём ничего не меняется в жизни близнецов, и они снова пускаются в борьбу за свою правду — упуская любовь, счастье и признание.

Дева

Девы сами себе создают препятствия и потом тратят уйму времени, чтобы их преодолеть. Женщины этого знака привыкли быть лучшими во всем, а когда что-то выходит за рамки их возможностей, они расстраиваются, считая своей неудачей.Ещё в школе у них проявился «комплект отличника», когда «четверка» расценивалась как «тройка», тоже перешло и во взрослую жизнь.

Девы накручивают, что и в личной жизнь не везёт, и начальник придирчивый и сосед косо смотрит. Конечно, такие мысли сказываются на всем вышеперечисленном, если заранее ждать только плохое — оно и будет.

Весы

Самая главная проблема женщин-Весов — это неуверенность в собственных силах. Они заранее настраиваются, что ничего не получится, не стоит даже браться. А ведь среди этих знаков не редко встречаются по-настоящему умные и одарённые, но отсутствие лидерских качеств не позволяет открывать новые горизонты.

Весы считают себя неудачницами, поэтому часто упускают возможности, отдавая хорошую перспективу кому-то другому. Вот и сидят они дома, отпуская ситуацию, готовые принять удары или подарки судьбы. Еще новости по теме Те самые стервы по знакам зодиака Идеальные семьянины по знакам зодиака 3 знака зодиака, которым годы только на пользу.

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