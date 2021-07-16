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Самый отзывчивый знак зодиака

16 июля 2021ЗодиакДиана Сабитова

Какой знак всегда поддержит и никогда не откажет?

Самый отзывчивый знак зодиака
Фото: depositphotos

Наверное, каждому из нас хотелось бы иметь рядом с собой человека, который всегда готов протянуть руку помощи и утешить.

Повезло тем, у кого есть такой друг или подруга! И, если мы заглянем в натальную карту такого человека, то, скорее всего, мы обнаружим, что он (или она) родился под знаком Рыб!

Дело в том, что Рыбы очень чувствительны к высоким энергиям, они с рождения интуитивно понимают, когда космические, вселенские законы нарушаются. Когда они сталкиваются с предательством, ложью, наговором или любой другой дисгармонией на тонком плане, они сразу стремятся «навести порядок» – и предлагают свою помощь и поддержку.

К сожалению, люди, которым они помогают, не столь чувствительны и далеко не всегда готовы к изменениям. Рыбы забывают поинтересоваться – готовы ли их помощь принять, поэтому нередко попадают в ситуации, когда их используют. Например, они дают денег в долг, а должник «забывает». Или поддерживают человека, находящегося в токсичных отношениях годами, а человек не собирается такие отношения прекращать и просто высасывает из Рыб энергию, силы и время.

Рыбы часто становятся жертвами абьюзеров, манипуляторов или годами находятся в созависимых и токсичных отношениях – с теми, кому когда-то просто хотели помочь.

Знание об неидеальном мироустройстве и попытки найти лучшее место на Земле могут привести к разочарованию, и Рыбы уйдут в мир иллюзий – компьютерные игры, зависимости. Это происходит из-за того, что им слишком тяжело видеть мир таким, какой он есть, и не иметь возможности его изменить. Но даже в таких состояниях, они будут продолжать помогать, делать жизнь другого лучше, даже наступая на собственные интересы.

Со стороны может показаться, что Рыбы бескорыстны, ведь они часто выбирают помочь другому, а про себя забыть. На самом деле, для них просто очень важно делать мир лучше, гармоничнее, добрее. Помогая другому они реализуют свое предназначение на Земле и становятся счастливее сами, если этот другой действительно готов принять помочь и хотя бы поблагодарить за нее.

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