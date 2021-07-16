Самые несносные жены по знакам зодиака

Астролог назвала четыре знака зодиака, которым не стоит делать предложение руки и сердца.

Часто браки распадаются из-за тотального непонимания половинок. Астрологи рассказали, как вычислить несносную жену по гороскопу.

Женщины-Овны любят добиваться своего капризами. Они будут капать на мозги и бранить избранника из-за любой мелочи.

Тельцы – жуткие эгоисты. Они уверены, что мир крутится вокруг них. Женщины будут требовать внимания 24/7. Про бары с друзьями можно забыть.

Женщины-Раки очень обидчивы и злопамятны. Они могут годами копить агрессию и припоминать шутки, которые их задели, с первых свиданий.

Сначала жизнь с Рыбами покажется счастьем. Они не ревнивые, не скандальные и добрые. Но совершенно не хотят взрослеть. С трудностями придется разбираться в одного.