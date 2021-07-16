Самые несносные жены по знакам зодиака

Астролог назвала четыре знака зодиака, которым не стоит делать предложение руки и сердца.
Часто браки распадаются из-за тотального непонимания половинок. Астрологи рассказали, как вычислить несносную жену по гороскопу.
Женщины-Овны любят добиваться своего капризами. Они будут капать на мозги и бранить избранника из-за любой мелочи.
Тельцы – жуткие эгоисты. Они уверены, что мир крутится вокруг них. Женщины будут требовать внимания 24/7. Про бары с друзьями можно забыть.
Женщины-Раки очень обидчивы и злопамятны. Они могут годами копить агрессию и припоминать шутки, которые их задели, с первых свиданий.
Сначала жизнь с Рыбами покажется счастьем. Они не ревнивые, не скандальные и добрые. Но совершенно не хотят взрослеть. С трудностями придется разбираться в одного.
6-7 лунные сутки. Сегодня нам придется туго – Луна в Весах заставляет нас спотыкаться на ровном месте, вляпываться в истории и совершать фатальные...
7-8 лунные сутки. Луна в Весах за бесконечные разговоры и судьбоносные знакомства. Поэтому настраиваемся на то, что болтать мы будем много и долго...
Мы дождались идеальной для летних романтических приключений недели! Все, кто хотел отправиться с любимым человеком на отдых, сыграть красивую...
Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...
В 6-е лунные сутки необходимо принимать ситуацию такой, какая она есть, нельзя жаловаться на жизнь, печалиться, огорчаться. Сегодня особенно...