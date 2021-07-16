Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Самые несносные жены по знакам зодиака

16 июля 2021ЗодиакРИА "ФедералПресс"

Астролог назвала четыре знака зодиака, которым не стоит делать предложение руки и сердца.

Самые несносные жены по знакам зодиака
Фото: depositphotos

Часто браки распадаются из-за тотального непонимания половинок. Астрологи рассказали, как вычислить несносную жену по гороскопу.

Овен

Женщины-Овны любят добиваться своего капризами. Они будут капать на мозги и бранить избранника из-за любой мелочи.

Телец

Тельцы – жуткие эгоисты. Они уверены, что мир крутится вокруг них. Женщины будут требовать внимания 24/7. Про бары с друзьями можно забыть.

Рак

Женщины-Раки очень обидчивы и злопамятны. Они могут годами копить агрессию и припоминать шутки, которые их задели, с первых свиданий.

Рыбы

Сначала жизнь с Рыбами покажется счастьем. Они не ревнивые, не скандальные и добрые. Но совершенно не хотят взрослеть. С трудностями придется разбираться в одного.

РИА "ФедералПресс": последние новостиМосквичей предупредили о кислотных дождяхУральские общественники поспорили о крестном ходе в разгар пандемииСамые несносные жены по знакам зодиака
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
16 июля 2021Rambler
Дата рождения

6-7 лунные сутки. Сегодня нам придется туго – Луна в Весах заставляет нас спотыкаться на ровном месте, вляпываться в истории и совершать фатальные...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Нравится 1
Гороскоп на завтра для всех знаков
17 июля 2021Rambler

7-8 лунные сутки. Луна в Весах за бесконечные разговоры и судьбоносные знакомства. Поэтому настраиваемся на то, что болтать мы будем много и долго...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 14
Обмениваемся опытом — финансовый гороскоп на 17 июля
Смиряем свои чувства — любовный гороскоп на 17 июля
Прошлое подпортит настоящее — гороскоп на 17 июля
Знаки зодиака, которые изменяют чаще всего
Инес де Кастро — первая мертвая королева
Самые несносные жены по знакам зодиака
О чем могут рассказать наши родинки
Самый отзывчивый знак зодиака
Таро для диджитальщиков: узнайте, что вас ждёт с 16 - 22 июля
Четыре самых бессердечных знака зодиака
Приметы на 17 июля: что нельзя делать в этот день
Как привлечь деньги в дом
Какие женские знаки никогда не станут счастливыми
Последнее пророчество Джуны о России
Держим язык за зубами — любовный гороскоп на 16 июля
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
12-18 июля 2021Astro7

Мы дождались идеальной для летних романтических приключений недели! Все, кто хотел отправиться с любимым человеком на отдых, сыграть красивую...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Лунный календарь на сегодня
6 лунный день15 июля 10:13 — 16 июля 11:387 лунный день16 июля 11:38 — 17 июля 13:04

В 6-е лунные сутки необходимо принимать ситуацию такой, какая она есть, нельзя жаловаться на жизнь, печалиться, огорчаться. Сегодня особенно...

Читать продолжение