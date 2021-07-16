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Знаки зодиака, которые изменяют чаще всего

16 июля 2021ЗодиакМарианна Басс

Какие знаки ходят "налево" часто и без зазрения совести?

Знаки зодиака, которые изменяют чаще всего
Фото: depositphotos

Знак зодиака может многое говорить о человеке и том, как он ведет себя в отношениях. Это касается не только дружбы, но и симпатии, не зря многие девушки проверяют свою совместимость с партнером по знаку зодиака. Это действительно работает, так как по знаку зодиака можно узнать не только то, насколько вы совместимы, но и склонность партнера к изменам. Некоторые знаки чаще остальных ходят "налево".

Стрелец

Стрельцы – настоящие авантюристы, которые постоянно жаждут приключений. Они – самые свободолюбивые люди, а слово отношения для них антоним к свободе и приключениям. На протяжении своей жизни они пытаются загнать себя и приспособить к тому, чтобы жить как все, но моногамия действительно не для них. С помощью измен они доказывают сами себе, что в их жизни все хорошо и они по-прежнему живут без ограничений.

Лев

Представители этого знака зодиака ищут себе самого лучшего партнера без изъянов и каждый раз им кажется, что они находят идеал. Вот только со временем они начинают искать недостатки в своем партнере, а затем находят их. Идеал сразу же разочаровывает, поэтому приходится искать нового человека на стороне. Так Львы, как правило, и переходят от одного партнера к другому, пока не найдут своего человека.

Телец

Многие люди, рожденные под знаком зодиака Телец, вообще не видят себя в длительных отношениях. Для них союз с партнером – игра, и они взаимодействуют, пока им интересно. Это может длиться несколько лет, а потом человек Тельцу надоедает и нужно искать нового. Чтобы привлечь тельца и оставить его рядом с собой, ему нужно не только организовать комфорт, но и постоянно поддерживать интригу в отношениях.

Рыбы

На самом деле Рыбы сделают все ради своей любви, но влюбляются они слишком часто. Представители этого знака зодиака готовы изменить своему партнеру с первым встречным, но не делают этого. Разорвать отношения может только очень сильная и очень большая любовь, а Рыбам ее найти – проще простого.

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