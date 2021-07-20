Названы пять самых добрых знаков зодиака

Астрологи назвали пять представителей зодиакального круга, которые отличаются легкостью, добротой и открытостью.

Раки способны создать вокруг себя теплую атмосферу доверия и внимания. Более того, у людей, которые родились под этим знаком зодиака, хорошее чувство юмора и заразительный смех.

Водолей – самый дружелюбный знак зодиака. Представители этого знака люди открытые и разносторонние, но особенные. Водолей всегда стремится к уникальности. При этом он признает право других быть такими же особенными.

Весы – это приятные и доброжелательные люди, отмечают астрологи. Они ценят теплые, дружеские отношения и ненавидят конфликты, предпочтя пойти на компромисс, вместо того, чтобы вступить в открытое противостояние.

Стрельцы – открытые и честные люди. Люди, появившиеся на свет под этим знаком зодиака, безусловно, знают о правилах хорошего тона, но предпочитают говорить правду. Можно не опасаться того, что Стрелец затаил обиду и держит камень за пазухой.

Близнецы – это общительные люди, но они склонны к переменам. Они привыкли относиться к жизни легко, видя вокруг много всего интересного. Представитель этого знака с легкостью найдет общий язык с кем угодно.