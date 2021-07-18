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Самые скупые знаки зодиака

18 июля 2021ЗодиакРИА "ФедералПресс"

Эти люди очень бережно относятся к деньгам и не готовы тратить большие суммы на свою любимую.

Самые скупые знаки зодиака

Мужчины некоторых знаков зодиака отличаются особой жадностью. Многие девушки могут хотеть от них подарков и сюрпризов, однако чаще всего желаемого от партнера добиться они не смогут. Рассказываем о самых скупых знаках зодиака.

Козерог

Мужчины этого знака очень много работают, и у них совсем не остается времени на близких и любимых людей. Они также крайне бережливы и с большой осторожностью распоряжаются своими финансами. Если же они дали девушке денег, то могут потребовать отчет о потраченных средствах и даже разозлиться, если они были потрачены на «ерунду».

Дева

Представители этого знака очень бережливы. Чтобы выпросить у такого человека деньги, придется долго и настойчиво объяснять, для чего они вам нужны. Девы не любят лишние траты, поэтому ждать от них подарков и сюрпризов не стоит. Чаще всего Девы стараются откладывать и приумножать свои богатства.

Телец

Мужчины этого знака зодиака очень скупы ко всем, кроме себя. Они готовы тратить на себя баснословные суммы, однако не готовы потратить даже маленькую часть своих средств на избранницу. Этим они нередко отталкивают девушек.

Рыбы

Такие люди живут в каком-то своем мире, их не интересуют бытовые проблемы и житейские мелочи. Поэтому не стоит думать, что Рыбы будут помнить о подарках или сюрпризах. Этому знаку зодиака лучше откладывать деньги, а не тратить их

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