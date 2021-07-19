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Какие знаки зодиака живут дольше других

19 июля 2021ЗодиакСуть событий

Астрологи обнаружили связь между знаком зодиака, под которым родился человек, и сроком его жизни.

Какие знаки зодиака живут дольше других
Фото: depositphotos

В результате выяснилось, что дольше всех живут Тельцы, а меньше всего повезло Скорпионам. При этом итоги исследования отличаются в зависимости от пола.

Например, среди мужчин основные долгожители: Тельцы (81,5 год), Овны (79 лет); Близнецы (78 лет).

Меньше живут Козероги (77,5 лет), Девы (76,5 лет), Львы (74 года), Весы (73 года), Водолеи и Рыбы (71 год).

Только до 70 лет обычно доживают; Рак, Стрелец и Скорпион.

Среди женщин основными долгожителями считаются Тельцы, Близнецы, Девы и Козероги. Согласно статистике, эти знаки зодиака обычно доживают до 90 лет и больше.

Представительницы остальных созвездий живут в среднем 70-80 лет.

Женщины, родившиеся под знаком Скорпиона, в большинстве своем доживают до 63 лет.

По словам астрологов, каждый знак зодиака имеет свои особенности организма и слабые точки, которые могут сократить продолжительность жизни. Зная их, можно сохранить здоровье и достичь долголетия.

Овен — опасность представляют стрессы и физическая нагрузка; Телец — ожирение, болезни половой системы, печени и почек; Близнецы — худоба;

Рак — онкологические заболевания;

Лев — глаза;

Дева — заболевания кишечника;

Весы — холод и повышенная влажность;

Скорпион — стресс;

Стрелец — радикулит и ревматизм;

Козерог — суставы;

Водолей — алкоголь;

Рыбы — случаи, связанные с водой.

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