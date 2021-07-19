Под какими знаками зодиака рождаются психологи

Какие знаки могут не только понять, но и разобраться в сложной ситуации?

Далеко не каждому человеку дается умение понимать и выслушивать других людей, подбирать подходящие слова, чтобы поддержать и разобраться в проблеме, дать совет, который будет услышан. Психологами безусловно становятся – этому учат в институте, однако есть те, кому эти знания даются как будто «по умолчанию», про них так и говорят «прирожденные психологи». Какие знаки зодиака отличаются такими умениями?

Они прекрасные аналитики и легко распутывают сложные ситуации, объясняют причинно-следственные связи, строят схемы решения. Они способны скрупулезно докапываться до самых глубин и находить ответы на поставленные вопросы. Они легко помогут разобраться в таких вопросах как причины происходящих событий, поиск своего предназначения, выход из сложных ситуаций.

Они, так же, как и Козероги, любят тратить время на «раскопки» причин и добираются до сути вопроса. Они блестяще эрудированы и могут предложить своим клиентам самые разнообразные пути решения, подкрепив их данными исследований и сотней примеров. Девы прекрасно разбираются в отношениях между людьми и отношениях человека с самим собой.

Им легко считать настроение другого человека, они прекрасно понимают эмоциональное состояние собеседника и отражают его. Им также достаточно просто понять ситуацию, проявить эмпатию и предложить решение.

Некоторые считают, что лучше Скорпионов вообще никто не разбирается в людях, и это правда. А еще сюда можно добавить их личный жизненный опыт, которым они могут поделиться с обратившимися к ним за помощью. Скорпион найдет выход из самой запутанной ситуации, поможет восстановиться после сложных отношений и даже разработать план мести, назвав это «реабилитацией».

Весы прирожденные переговорщики и также умеют найти подход практически к любому человеку. Для них не составит труда помочь в ситуациях, когда требуется решить конфликт, понять другую сторону, прийти к устраивающему обоих решению. Если человек оказался между двух огней, не понимает, в какую сторону двигаться – Весы легко найдут ответ на мучающие вопросы.