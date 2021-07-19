Вредные привычки знаков зодиака

У каждого знака зодиака есть свои привычки, от которых тяжело избавиться.
Идеальных людей не бывает, и наверняка у многих есть свои скелеты в шкафу.
Овны очень изменчивы. Их перепады настроения не подвластны контролю. Сейчас они мило улыбаются, а через минуту в истерике кричат.
«Хочу сейчас же!» – девиз Тельцов. Они нетерпеливы и уперты. Такой настойчивый темперамент часто мешает жить.
Близнецы очень ответственные. Казалось бы, привычка хорошая. Но они пытаются объять необъятное и проконтролировать каждую мелочь.
Раки весельчаки от природы. Они хотят успеть все здесь и сейчас. Часто теряют меру и оборачивают кутеж в неприятное русло.
Лев умеет расположить к себе обаянием. Но многих отталкивает его чрезмерная требовательность.
Девы совсем не дипломаты. Они теряют друзей и полезные знакомства, потому что всегда говорят в лоб.
Весы похожи на Дев. Они любят говорить правду и анализировать каждый шаг.
«Мое мнение или неправильное», – это про Скорпионов. Они так уверены в себе, что разговаривать часто становится невыносимо.
Большинство Стрельцов интроверты. Им нужен свой мир, в котором легко укрыться.
Козероги всегда перебивают. Это их злосчастная привычка. Лучше дать им все сказать, иначе они замкнутся и перестанут доверять.
Водолеи настоящие любители приключений. Ими движет желание перевернуть мир. Часто они совершают из ряда вон выходящие поступки.
Рыбы – настоящие транжиры. Они тратят деньги за секунду.
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