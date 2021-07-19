Вредные привычки знаков зодиака

У каждого знака зодиака есть свои привычки, от которых тяжело избавиться.

Идеальных людей не бывает, и наверняка у многих есть свои скелеты в шкафу.

Овны очень изменчивы. Их перепады настроения не подвластны контролю. Сейчас они мило улыбаются, а через минуту в истерике кричат.

«Хочу сейчас же!» – девиз Тельцов. Они нетерпеливы и уперты. Такой настойчивый темперамент часто мешает жить.

Близнецы очень ответственные. Казалось бы, привычка хорошая. Но они пытаются объять необъятное и проконтролировать каждую мелочь.

Раки весельчаки от природы. Они хотят успеть все здесь и сейчас. Часто теряют меру и оборачивают кутеж в неприятное русло.

Лев умеет расположить к себе обаянием. Но многих отталкивает его чрезмерная требовательность.

Девы совсем не дипломаты. Они теряют друзей и полезные знакомства, потому что всегда говорят в лоб.

Весы похожи на Дев. Они любят говорить правду и анализировать каждый шаг.

«Мое мнение или неправильное», – это про Скорпионов. Они так уверены в себе, что разговаривать часто становится невыносимо.

Большинство Стрельцов интроверты. Им нужен свой мир, в котором легко укрыться.

Козероги всегда перебивают. Это их злосчастная привычка. Лучше дать им все сказать, иначе они замкнутся и перестанут доверять.

Водолеи настоящие любители приключений. Ими движет желание перевернуть мир. Часто они совершают из ряда вон выходящие поступки.

Рыбы – настоящие транжиры. Они тратят деньги за секунду.