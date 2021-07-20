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Какие знаки зодиака отрабатывают кармические долги прошлых жизней

20 июля 2021ЗодиакМарианна Басс

В большинстве религиозных и эзотерических учений считается, что человек рано или поздно ответит за каждый свой поступок.

Какие знаки отрабатывают кармические долги
Фото: depositphotos

Карма – это вселенский закон, по которому судьбу человека определяют причинно-следственные связи его деяний. Карма действует не в одной жизни, она накапливается и отрабатывается в каждом воплощении человека на Земле. Основными причинами, которые приводят к образованию кармических долгов считаются:

-безответственность,

- присвоение чужого в самом широком смысле,

- отказ от следования своему предназначению,

- невыполнение данных обещаний, особенно клятвы Высшим силам,

- вмешательство в промысел Высших сил (даже по незнанию).

По мнению большинства астрологов, от расположения звезд в момент рождения зависит, какую карму человеку придется отрабатывать. Они вычислили 3 знака зодиака с самыми большими кармическими долгами.

Рак

Его кармические долги связаны с родом. Интуитивно большинство Раков знает, за какие поступки прошлой жизни он отвечает в этой. Чаще всего это или предательство или какое-то преступление во имя кого-то из близких. Именно поэтому Рак, с одной стороны, очень семейный знак, с другой, даже от своих близких часто прячется в «раковине». Чтобы отработать кармические долги представителю знака нужно научиться доверять людям и создать семью исключительно по любви.

Дева

В прошлых жизнях шла к цели, не заботясь о средствах: она брала взятки, «подставляла» или вступала в брак ради статуса. Даже если обладала даром целительства и лечила людей, то таким образом вмешивалась в промысел Высших сил. В нынешней жизни Дева вынуждена расплачиваться заболеваниями и ощущением нехватки заботы и любви со стороны окружающих. Чтобы отработать карму, ей необходимо стать снисходительнее к чужим недостаткам.

Скорпион

Скорпион вынужден отрабатывать тяжелые долги: они связаны с насилием, физическим и моральным, которое он осуществлял по отношению к людям в прошлых воплощениях. Некоторые представители знака были черными магами, меняющими жизнь других людей к худшему, чем и «задолжали» Высшим силам. Чтобы исправить карму в этой жизни, Скорпион должен кардинально изменить систему ценностей и встать на путь духовного развития.

Если ваш знак есть в нашем списке, вы знаете, над чем надо работать, чтобы исправить карму.

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