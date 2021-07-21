Чего боятся знаки зодиака

Астролог Анна Зорина рассказала о главных страхах представителей всех знаков зодиака.

Самый сильный страх Овна заключается в боязни не достичь поставленной цели. Представители данного знака зодиака не готовы к тому, что их планы могут разрушиться. А еще им страшно находиться в бездействии.

Страшный сон для Тельцов — потеря стабильности. И хотя представители данного знака зодиака тратят все силы на создание «подушки безопасности» — покой им только снится. Возможная потеря устойчивого положения настолько пугает Тельцов, что они собственными руками развивают в себе еще целый ряд комплексов.

Близнецы не наделены горой комплексов, а вот страхи у них имеются. Самый главный из них — остаться в одиночестве без поддержки близких. Именно поэтому представители данного знака зодиака всеми силами держатся за людей из своего окружения.

Раки страдают от целого вагона комплексов. Одни из них могут касаться внешности, даже если не имеют ничего общего с реальностью, а другие — должности, хоть она очень даже приличная. А еще страх вызывает критика со стороны окружающих. Проще говоря — Раки способны сами выдумывать себе проблемы.

И хоть Львы внешне выглядят невозмутимыми — внутри они ищут у себя недостатки и страдают от них. Самый главный страх представителей данного знака зодиака — не добиться всеобщего признания.

Девы отличаются практичностью и рациональностью, поэтому их главный страх — перемены. С их приходом представителям данного знака зодиака придется заново выстраивать свою жизнь. А еще Девы страдают от комплексов — чаще всего они касаются внешности и особенностей поведения.

Весы больше всего на свете боятся показать окружающим, что они несостоятельны. Эта мысль не дает спокойно спать представителям данного знака зодиака.

Скорпионы редко страдают от комплексов, а вот страхов у них — целый набор. Представители данного знака зодиака боятся потерять работу, остаться без денег, потерпеть неудачу в каком-либо деле. А еще Скорпионы боятся потерять вкус жизни и погрязнуть в рутине повседневности.

Стрельцы больше всего боятся поражений. Для них очень важно занимаемое в обществе положение.

Главный страх Козерогов — потеря сбережений и места работы, поскольку для представителей данного знака зодиака главное — комфорт и стабильность. Нередко представители данного знака зодиака страдают от комплексов, связанных со внешностью.

Водолеи боятся не справиться, когда берут на себя ответственность. Кроме того, представители данного знака зодиака комплексуют, когда выступают на публике.

Рыбы — самый непонятный знак с точки зрения страхов и комплексов. Одни — эмоционально уязвимы, другие — страдают от целого багажа страхов. Причем диапазон страхов обширен — от одиночества до потери стабильности.