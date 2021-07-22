Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Какие знаки зодиака притягивают деньги

22 июля 2021ЗодиакВечерняя Москва

Чтобы стать миллионером необходимы желание и энергия.

Какие знаки зодиака притягивают деньги
Фото: depositphotos

Но также облегчит путь к богатству и рождение в правильное время, относящееся к определенному знаку зодиака. Парапсихолог Оксана Лукина составила гороскоп, в котором рассказала о четырех знаках, способных притягивать к себе деньги.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги не мыслят своего существования без денег и умеют их тратить. Они трудолюбивы и не зацикливаются на них полностью. При этом им не составляет особого труда их зарабатывать, потому что купюры буквально сами стремятся к ним в кошелек.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы — одни из самых богатых знаков зодиака. Они умеют откладывать деньги и обращаться с ними. Бытует мнение, что среди представителей этого знака больше всего миллионеров. И парапсихолог с этим согласна. Она уверена, что Девы каждое утро смотрят топ самых богатых людей мира и стараются соответствовать. Кроме того, они очень любознательны и скромны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы — очень удачливые люди. Очень часто именно они выигрывают в лотерею миллионы, квартиры или машины. В бизнесе и азартных играх фортуна тоже улыбается им. При этом они очень экономные и предпочтут иметь много денег на счету, нежели сиюминутно потратить их на какой-нибудь каприз.

Водолеи (20 января — 19 февраля)

Водолеям поможет достичь богатства креативное и нестандартное мышление. Они очень неординарны и порой сами удивляются тому, что может получиться после их действий. Лукина советует им проявить осторожность, потому что деньги они тратить умеют и любят. Водолеи могут с легкостью спустить весь свой значительный гонорар за один раз, чего лучше избегать. Эксперт советует вложиться в собственные творческие навыки — они помогут зарабатывать еще больше.

Вечерняя Москва: последние новостиФСБ задержала восемь экстремистов в Ставропольском краеМосквичей предупредили о «температурных выбоинах» в выходные«Сердце антициклона»: синоптик рассказал о погоде в Москве в последние дни июля
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
22 июля 2021Rambler
Дата рождения

12-13 лунные сутки. Луна в строгом Козероге против веселья, легкомыслия и отдыха. Сегодня нам придется работать до седьмого пота и разговаривать...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
23 июля 2021Rambler

13-14 лунные сутки. Негатив витает в воздухе и отравляет жизнь каждому. Боремся с ним всеми силами – улыбаемся окружающим, говорим комплименты и не...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 19
Не поддаёмся порывам — любовный гороскоп на 23 июля
Экономим по полной — финансовый гороскоп на 23 июля
Даем отпор плохим воспоминаниям — гороскоп на 23 июля
Какие сюрпризы приготовили планеты для всех знаков зодиака
Какие планеты запустили наводнение в Европе
Самая привлекательная женщина по знаку зодиака
Хорошее время для продажи товара в июле
Что предсказали миру самые знаменитые пророки
Какие знаки зодиака притягивают деньги
Что нельзя делать 23 июля – в день Антония Громоносца
Почему неудачи преследуют нас
Лучшие бабушки по знаку зодиака
Джуна предсказала выход из кризиса в 2021 году
Рекламируем себя — финансовый гороскоп на 22 июля
Не боимся своих чувств — любовный гороскоп на 22 июля
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
19-25 июля 2021Astro7

В первой половине недели личная жизнь заиграет всеми красками. Если вы пойдете на свидание, оно запомнится яркими моментами. Если вами кто-то...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Лунный календарь на сегодня
12 лунный день21 июля 19:06 — 22 июля 20:1713 лунный день22 июля 20:17 — 23 июля 21:09

День мудрости и спокойствия. Лунные сутки располагают делать добро окружающим. День молитв, уединения, внимательного отношения к себе. Следите за...

Читать продолжение