Какие знаки зодиака притягивают деньги

Чтобы стать миллионером необходимы желание и энергия.

Но также облегчит путь к богатству и рождение в правильное время, относящееся к определенному знаку зодиака. Парапсихолог Оксана Лукина составила гороскоп, в котором рассказала о четырех знаках, способных притягивать к себе деньги.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги не мыслят своего существования без денег и умеют их тратить. Они трудолюбивы и не зацикливаются на них полностью. При этом им не составляет особого труда их зарабатывать, потому что купюры буквально сами стремятся к ним в кошелек.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы — одни из самых богатых знаков зодиака. Они умеют откладывать деньги и обращаться с ними. Бытует мнение, что среди представителей этого знака больше всего миллионеров. И парапсихолог с этим согласна. Она уверена, что Девы каждое утро смотрят топ самых богатых людей мира и стараются соответствовать. Кроме того, они очень любознательны и скромны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы — очень удачливые люди. Очень часто именно они выигрывают в лотерею миллионы, квартиры или машины. В бизнесе и азартных играх фортуна тоже улыбается им. При этом они очень экономные и предпочтут иметь много денег на счету, нежели сиюминутно потратить их на какой-нибудь каприз.

Водолеи (20 января — 19 февраля)

Водолеям поможет достичь богатства креативное и нестандартное мышление. Они очень неординарны и порой сами удивляются тому, что может получиться после их действий. Лукина советует им проявить осторожность, потому что деньги они тратить умеют и любят. Водолеи могут с легкостью спустить весь свой значительный гонорар за один раз, чего лучше избегать. Эксперт советует вложиться в собственные творческие навыки — они помогут зарабатывать еще больше.