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Самая привлекательная женщина по знаку зодиака

22 июля 2021ЗодиакСлово и Дело

Астрологи назвали знак зодиака, представительницы которого оказывают большое влияние на сильный пол и обладают властью над мужчинами.

Самая привлекательная женщина по знаку зодиака
Фото: depositphotos

Чаще всего мужчины теряют рассудок при виде женщин-Рыб. Они способны завладеть не только умом мужчин, но и их душой. Рыбы загадочны и романтичны, представительницы этого знака готовы подарить своей второй половине нежность и заботу.

Женщины-Рыбы слушаются и всячески поддерживают мужчину, они считают его главой семьи. В постели Рыбы пылки и страстны, для них нет запретов, они часто берут инициативу в свои руки.

Представительницы этого знака станут прекрасными мамами, которые будут заботиться, любить и прививать своим детям идеалы добра и справедливости.

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