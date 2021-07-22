Самая привлекательная женщина по знаку зодиака

Астрологи назвали знак зодиака, представительницы которого оказывают большое влияние на сильный пол и обладают властью над мужчинами.
Чаще всего мужчины теряют рассудок при виде женщин-Рыб. Они способны завладеть не только умом мужчин, но и их душой. Рыбы загадочны и романтичны, представительницы этого знака готовы подарить своей второй половине нежность и заботу.
Женщины-Рыбы слушаются и всячески поддерживают мужчину, они считают его главой семьи. В постели Рыбы пылки и страстны, для них нет запретов, они часто берут инициативу в свои руки.
Представительницы этого знака станут прекрасными мамами, которые будут заботиться, любить и прививать своим детям идеалы добра и справедливости.
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