Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Какими талантами Вселенная наградила Близнецов

23 июля 2021ЗодиакМарианна Басс

В прошлых статьях вы узнали о суперспособностях Овнов и Тельцов. За ними на зодиакальном круге бегут Близнецы.

Какими талантами Вселенная наградила Близнецов
Фото: depositphotos

Сколько среди подписчиков Рамблера Тельцов? Сегодня говорим про вас.

Талант первый: быстро анализировать ситуацию. Всё дело в том, что за знак отвечает планета мышления Меркурий. Поэтому Близнецы отлично схватывают на лету и реализуют себя через интеллектуальный труд. Вообще, это вечные ученики, которые зачастую знают немного там, немного здесь и умеют поддержать разговор на любую тему.
Талант второй: выкручиваться и хитрить. Да-да. Близнецы способны в два счёта обвести вокруг пальца и выйти чистыми из воды, подстроиться под ситуацию. Это ни в коем случае не делает их плохими людьми, но наделяет способностью избегать конфликтов.
Талант третий: разговорить кого угодно и продать человеку то, на что он в жизни бы не обратил внимание. Они умеют общаться просто, словно знакомый из соседнего подъезда, с которым вы дружите с детства. Тем не менее с ними всегда нужно быть начеку: Близнецы знают, как извлечь максимальную выгоду из вещи, монетизировать что-либо.
Талант четвёртый: копировать. Близнецы – знак двойственный, они всегда про отражение. Яркий тому пример известный пародист Максим Галкин. Он умеет воспроизвести не только голос, но и поведение какого-либо персонажа, и это будет настолько похоже, настолько один в один, что создастся впечатление, будто вы действительно наблюдаете за/общаетесь с этим человеком.
Талант пятый: умело копируя, Близнецы умудряются оставаться разными. Они могут быть как открытыми и дружелюбными, так и отстранёнными и прохладными. Порой сложно уловить их состояние, ведь это знак воздуха, который всегда с нами, но мы его не видим.

В следующий раз мы нырнём к Ракам.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
23 июля 2021Rambler
Дата рождения

13-14 лунные сутки. Негатив витает в воздухе и отравляет жизнь каждому. Боремся с ним всеми силами – улыбаемся окружающим, говорим комплименты и не...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
24 июля 2021Rambler

14-15 лунные сутки. Сегодня Луна и Сатурн в Водолее заставят нас ютиться в рамках морали или закона. При этом жизнь раз за разом будет подкидывать нам...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 20
Взвешиваем все «‎за» и «‎против» — финансовый гороскоп на 24 июля
Ставим негатив на паузу — любовный гороскоп на 24 июля
День тотального контроля — гороскоп на 24 июля
Почему гороскопы сбываются не всегда
Как отличить психологически сильного мужчину от слабого
Павел Глоба предрек богатство трем знакам зодиака в августе
Как с помощью гаданий сделать свое будущее счастливым
Какими талантами Вселенная наградила Близнецов
Таро для диджитальщиков: узнайте, что вас ждёт с 23 - 29 июля
Что нельзя делать 24 июля – в день Киевской княгини Ольги
Как золотое полнолуние повлияет на нас
Стервы по знаку зодиака
Как правильно проводить энергетическое очищение дома
Не поддаёмся порывам — любовный гороскоп на 23 июля
Экономим по полной — финансовый гороскоп на 23 июля
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
19-25 июля 2021Astro7

В первой половине недели личная жизнь заиграет всеми красками. Если вы пойдете на свидание, оно запомнится яркими моментами. Если вами кто-то...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Лунный календарь на сегодня
13 лунный день22 июля 20:17 — 23 июля 21:0914 лунный день23 июля 21:09 — 24 июля 21:43

Сегодня необходимо быть терпимыми, толерантными, учиться воспринимать знаки, которые вам посылает судьба. Если к вам возвращаются старые друзья, люди...

Читать продолжение