Какими талантами Вселенная наградила Близнецов

В прошлых статьях вы узнали о суперспособностях Овнов и Тельцов. За ними на зодиакальном круге бегут Близнецы.
Сколько среди подписчиков Рамблера Тельцов? Сегодня говорим про вас.
В следующий раз мы нырнём к Ракам.
13-14 лунные сутки. Негатив витает в воздухе и отравляет жизнь каждому. Боремся с ним всеми силами – улыбаемся окружающим, говорим комплименты и не...
14-15 лунные сутки. Сегодня Луна и Сатурн в Водолее заставят нас ютиться в рамках морали или закона. При этом жизнь раз за разом будет подкидывать нам...
В первой половине недели личная жизнь заиграет всеми красками. Если вы пойдете на свидание, оно запомнится яркими моментами. Если вами кто-то...
Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...
Сегодня необходимо быть терпимыми, толерантными, учиться воспринимать знаки, которые вам посылает судьба. Если к вам возвращаются старые друзья, люди...