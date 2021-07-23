Какими талантами Вселенная наградила Близнецов

В прошлых статьях вы узнали о суперспособностях Овнов и Тельцов. За ними на зодиакальном круге бегут Близнецы.

Сколько среди подписчиков Рамблера Тельцов? Сегодня говорим про вас.

Талант первый: быстро анализировать ситуацию. Всё дело в том, что за знак отвечает планета мышления Меркурий. Поэтому Близнецы отлично схватывают на лету и реализуют себя через интеллектуальный труд. Вообще, это вечные ученики, которые зачастую знают немного там, немного здесь и умеют поддержать разговор на любую тему.

Талант второй: выкручиваться и хитрить. Да-да. Близнецы способны в два счёта обвести вокруг пальца и выйти чистыми из воды, подстроиться под ситуацию. Это ни в коем случае не делает их плохими людьми, но наделяет способностью избегать конфликтов.

Талант третий: разговорить кого угодно и продать человеку то, на что он в жизни бы не обратил внимание. Они умеют общаться просто, словно знакомый из соседнего подъезда, с которым вы дружите с детства. Тем не менее с ними всегда нужно быть начеку: Близнецы знают, как извлечь максимальную выгоду из вещи, монетизировать что-либо.

Талант четвёртый: копировать. Близнецы – знак двойственный, они всегда про отражение. Яркий тому пример известный пародист Максим Галкин. Он умеет воспроизвести не только голос, но и поведение какого-либо персонажа, и это будет настолько похоже, настолько один в один, что создастся впечатление, будто вы действительно наблюдаете за/общаетесь с этим человеком.

Талант пятый: умело копируя, Близнецы умудряются оставаться разными. Они могут быть как открытыми и дружелюбными, так и отстранёнными и прохладными. Порой сложно уловить их состояние, ведь это знак воздуха, который всегда с нами, но мы его не видим.

В следующий раз мы нырнём к Ракам.