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Однолюбы по знакам зодиака

24 июля 2021ЗодиакНижегородская правда

Эти знаки зодиака противоречат всем фактам о том, что мужчины — дамские угодники.

Однолюбы по знакам зодиака

Если они влюбляются, то, будьте уверены — это надолго.

Овен

Для большинства Овнов семейные ценности — это не просто пустой звук. Обретая уютный домашний очаг, они стараются сделать все, чтобы ничего не смогло испортить их идиллию.Представители этого созвездия придерживаются принципа: если жениться, то, исключительно по любви. По-другому они не умеют, да и не хотят.

Овны не торопятся начинать отношения, тщательно присматриваясь к потенциальной второй половинке. Но, как только они ловят ту самую искру, то остальные девушки для них просто перестают существовать. Такой подход, может и нетипичный, зато, крепкий и надежный.

Также Овны наделены уступчивостью. Будучи строгими начальниками на работе, они с радостью передают бразды правления своим хозяюшкам.

Рак

Раки — люди молчаливые, тихие и новые знакомства заводят с трудом. Но, если уж впускают кого-то в свою жизнь, то сделают все, чтобы человек был счастлив.

Тоже самое они переносят и на личную жизнь, не торопятся в выборе второй половинки. Наблюдая за положительными и отрицательным качествами, отсеивают не подходящих для себя.Представители этого созвездия считают семью самым важным и дорогим, тяжело переживая предательства. Такая позиция говорит о том, что намеренно они никому не причинят зло.

А ещё, Раки могут здорово удивить возлюбленную, показав свои неожиданные стороны. С ними всегда будешь как за каменной стеной, не зная, что такое страх.

Козерог

Козероги никогда не считали себя любителями бегать за юбками, предпочитая делать все раз и навсегда.

В жизни бывает всякое, люди сходятся-расходятся, рождаются и умирают. Но, мужчины-Козероги нередко заботятся о бывших жёнах, даже после развода.

Если Козерогам выпадает доля вдовца, то, скорее всего, они больше не женятся, скорбя по любимой женщине остаток лет. Еще новости по теме Три знака зодиака, которые будут по-настоящему счастливы во второй половине 2021 года Те самые стервы по знакам зодиака Какой знак зодиака разрушит вашу семью

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