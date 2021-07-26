Знаки зодиака, которые меняют партнеров как перчатки

Сегодня наш рейтинг посвящен влюбчивости. Итак, в ком из знаков зодиака чувства вспыхивают моментально и часто, а кто влюбляется раз и на всю жизнь?

12 Козероги

Самые невлюбчивые в зодиакальном пантеоне. Козероги, как правило, либо однолюбы, либо вообще не испытывающие амурных чувств существа. У многих из них совсем другие жизненные цели, задачи и приоритеты, а потому и пару они себе выбирают (если выбирают) в соответствии со своими планами и намерениями: дамы — кавалера, который может удовлетворить материальные потребности и обеспечить здоровое потомство, мужчины — барышню, которая станет украшением его гостиной и отличной хозяйкой, содержащей дом в идеальном порядке.

11 Скорпионы

На одиннадцатое место поставим Скорпионов. Они влюбляются о-о-очень нечасто, порой раз за жизнь. Но это не мешает им постоянно затевать как краткосрочные, так и вполне длительные отношения, основанные на сексе или инициированные ради каких-то целей, иногда весьма корыстных и амбициозных. Так, например, дама этого знака легко может выбрать перспективного и здорового физически красавчика, чтобы родить от него ребенка, которого потом будет воспитывать сама или с другим человеком, а мужчины-Скорпионы часто находят в лице влюбленных в них барышень домработниц и «подопытных кроликов» для психологических экспериментов.

10 Девы

Девы предпочитают, чтобы их любили, а сами влюбляются крайне редко. Они в этом плане весьма безэмоциональны, их выбор второй половинки чаще всего обусловлен не чувствами, а тем или иным расчетом, причем не обязательно напрямую финансовым. Например, просто пришла пора создавать семью и кто-то показался перспективным; хочется съехать от родителей, а у потенциального партнера есть своя жилплощадь; амурное общение может помочь в карьере и т. д. И только в очень редких случаях у представителей этого знака сносит крышу от любви.

9 Тельцы

Тельцы влюбляются достаточно редко. Причем обычно они сначала тщательно анализируют потенциального партнера и только потом, если итог их устроил и есть все шансы на взаимность, дают волю чувствам. Представителям этого знака не свойственно терять голову по сто раз за жизнь, они свою любовь не растрачивают, она для них невосполнимый ресурс, к которому они относятся очень бережно и бережливо, им важно иметь гарантию, что его трата не впустую, что это к чему-то приведет и что-то принесет.

8 Раки

Раки — существа глубокие, им не свойственна поверхностная влюбленность, проходящая через пару недель. Они каждый раз надеются, что эта любовь навсегда, и хранят верность объекту своей привязанности. Но если уж отношения прекращаются, представители этого знака не ставят крест на своей личной жизни, а, собрав себя по кусочкам, снова открываются для любви, пусть между разрывом и новым союзом и проходит порой много лет. Раки предпочитают иметь семью, и, если есть шанс ею обзавестись, пользуются им.

7 Стрельцы

Стрельцы стараются за одну жизнь прожить несколько, не боятся ломать устоявшуюся действительность, а потому, как только чувствуют сильное амурное влечение, начинают добиваться взаимности и резко перекраивают свое существование, даже если в данный момент состоят в отношениях или в браке. Часто любовь напрямую руководит их поступками, из-за нее они меняют город или страну обитания, место или сферу профессиональной деятельности; и таких радикальных метаморфоз может быть и две, и три, и пять, и восемь.

6 Весы

Весам тоже важно постоянно иметь пару, но при этом они предпочитают сначала убедиться, что их действительно любят, и только потом ответить взаимностью (ну или не ответить, а имитировать чувства). Однако это не мешает им достаточно часто влюбляться. Но не в тех, с кем они напрямую общаются и могут построить отношения, а в медийных персон — актеров/актрис, певцов/певиц, популярных телеведущих. Этакая альтернативная реальность, которая делает текущую действительность более сносной, терпимой, а иногда и вовсе прекрасной.

5 Овны

Овнам любовь «строить и жить помогает», а потому им полезно находиться в состоянии влюбленности и желательно в крепких отношениях — для них крайне важно быть в паре и ощущать ответные чувства. Но испытываемая ими любовь вполне может и испариться, если ее объект вдруг сильно разочаровывает, начиная вести себя не так, как хочется представителю этого знака, и демонстрирует провал за провалом. И тогда связь разрывается, а Овен отправляется на поиски следующего предмета амурной привязанности.

4 Рыбы

Рыбы любовь романтизируют, им кажется, что если она в их жизни будет, то все остальное превратится в сказку, а потому если даже они и не влюблены естественным образом, то придумывают себе чувства, убеждают в них себя и окружающих. А еще они мастера влюбиться в неподходящего индивида и от души пострадать, мучаясь от невозможности построить с ним те отношения, которые хочется. Но страдания их ничему не учат — одна неудачная влюбленность часто перетекает в следующую такую же. И прекращается этот квест только тогда, когда они находят-таки свою истинную вторую половинку.

3 Водолеи

Водолеи — существа противоречивые: с одной стороны, им важно сохранять независимость и личностную свободу, но с другой — они страстно жаждут любви и особенно по юности и молодости умудряются влюбляться почти во всех новых знакомых, которые на начальном этапе общения обращают на них повышенное внимание, преднамеренно или неосознанно флиртуют. Иногда у представителей данного знака в личной жизни творится полная неразбериха, особенно если сразу двое претендуют на их сердце, а им самим кажется, что они обоих любят.

2 Львы

А вот у занимающих второе место в нашем рейтинге Львов каждый раз как последний. Они влюбляются почти так же часто, как и Близнецы, но погружаются в свои чувства с головой, и, какой бы по счету ни была эта амурная привязанность, им кажется, что именно она — та самая, единственная. Для представителей этого знака любить так же необходимо, как заниматься творчеством, без этого они хиреют, так что, перестав терять голову от одного человека, тут же ищут следующий объект поклонения. И, кстати, любовь для них вдохновение, двигатель созидательного процесса, а потому порой не имеет значения, взаимна ли она.

1 Близнецы

Близнецы за разнообразие во всем, в том числе и в любви. Им скучно долго любить одного и того же человека. Как только он перестает быть для них загадкой, становится предсказуемым, превращается в не раз прочитанную, а потому до последней буквы знакомую книгу, они тут же неосознанно начинают искать следующий объект для влюбленности. А так как «читают» они быстро, то и амурные увлечения сменяются у них со скоростью свиста. К тому же им нравится быть влюбленными, у них это каждый раз как в первый.