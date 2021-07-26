ПП-рецепты, которые подойдут вам по знаку зодиака

Что съесть каждому знаку зодиака, чтобы похудеть?

Многие женщины знают, что секрет похудения достаточно прост: нужно правильно питаться и больше заниматься физической активностью. Однако с первым у многих возникают проблемы – правильная еда многим кажется невкусной из-за того, что она пресная, несладкая и без различных соусов. Попробуйте поменять свое мнение и приготовьте себе ПП-блюдо, которое подойдет вам по знаку зодиака.

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Представители этого знака зодиака очень упорны и добиваются всего, что угодно, но со спортом дружат не всегда. Можно рассмотреть азиатскую кухню, ведь в ней много низкокалорийных блюд. Попробуйте стеклянную лапшу с овощами и кальмарами – в ней много белка, углеводов и клетчатки. Возьмите фунчозу, залейте ее кипятком и оставьте на 8–10 минут под крышкой. В сковородке на кокосовом масле обжарьте лук и чеснок. сверху добавьте овощи, подойдут любые по вкусу, но рекомендуем взять морковь, красный перец и стручковую фасоль. Сверху добавляйте кальмара, нарезанного кольцами, жарьте на большом огне одну минуту, а потом убавляйте. Следующим шагом добавьте фунчозу. Для соуса смешайте корень имбиря, соевый соус и томатную пасту.

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Тельцы любят роскошь и комфорт, а похудение – всегда выход из зоны комфорта, поэтому оно дается им тяжело. Изменять привычному рациону они тоже не любят, а он очень часто состоит из сладостей, соленых закусок и прочей «запрещенки». Тельца можно удивить только десертом, который по вкусу не будет отличаться от привычной еды. В миске взбейте блендером подсластитель, творог и какао и добавьте туда немного желатина. Заложите его первым слоем в креманку, сверху положите ягоды и оставьте в холодильнике на 15 минут. В это время взбейте блендером йогурт и ягоды, туда тоже положите желатин. Положите в креманку полученную массу еще одним слоем, а сверху украсьте ягодами.

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У Близнецов очень сильный характер, поэтому они готовы часами отрабатывать в зале наеденное, но это не всегда работает. Воздушный знак очень любит поесть, но крайне привередлив в том, что кладет себе в тарелку, поэтому рецепт для Близнецов подобрать очень сложно. Им подойдут легкие закуски. Возьмите вареное яйцо и натрите твердый сыр, а потом смешайте все это. К полученной массе добавьте зелень. Заверните все это в лаваш, взбейте яйцо и обжарьте вместе.

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Домашние Раки отдадут все за уют и вкусную еду. Они не любят заниматься спортом и готовы весь день лежать и отдыхать, поэтому за питанием им надо следить наиболее тщательно. Они настоящие гурманы, поэтому Ракам стоит приготовить что-то необычное. Для них мы выбрали оладьи из кабачков с красной икрой. Натрите кабачок и смешайте его с яйцом и цельнозерновой мукой, добавьте зелень по вкусу. Обжаривайте на сковороде без масла. К кабачкам можно добавить нежирную сметану, а сверху украсить их красной икрой.

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Львы равнодушны ко вкусу блюд, которые они едят, поэтому они будут рады всему, что красиво выглядит. Наиболее сильное впечатление на Львов производит средиземноморская кухня, поэтому им идеально подойдут блюда из одноименной диеты. Приготовьте салат капрезе с соусом песто. Это – легкий рецепт, который можно красиво обыграть на тарелке. Нужно нарезать помидоры и моцареллу кружочками и выложить их по очереди на тарелку. Сверху нужно полить соусом песто и украсить базиликом.

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При похудении Девам стоит остерегаться углеводов и употреблять побольше белков и жиров. Это дается им сложно, но со временем они привыкают к этим ограничениям, а отражение в зеркале говорит им о том, что все старания происходят не зря. Приготовьте белковый чизкейк. Смешайте в одной миске овсяные отруби, яйцо, обезжиренный творог и стевию, а затем поставьте в духовку на 15–20 минут. В другой миске смешайте желтки, ванилин, стевию, обезжиренный кефир и обезжиренный творог. Полученную массу выложите на корж и выпекайте 30–40 минут. Чизкейк можно украсить по вкусу ягодами или фруктами.

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Представителям этого знака постоянно хочется пожевать то сладкого, то соленого. Они никогда не могут определиться, хотят ли они набрать мышечную массу или просто похудеть, поэтому советуем им сделать домашние чипсы из сладкого картофеля. Возьмите сладкий картофель и наредьте его на тонкие кружочки (можно воспользоваться прибором для чистки картофеля), сбрызните его растительным маслом и выложите на пергамент. Сверху посыпьте солью и любимыми специями. Выпекать нужно 20–30 минут.

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Страстные по натуре Скорпионы обожают сладкое и не могут представить без него свою жизнь. Они могут съесть тонну шоколада и сказать: «хочу еще». От шоколада придется отказаться, но есть альтернативы десертам, которые подойдут этому знаку зодиака. Скорпионам можно приготовить домашний замороженный йогурт, в который стоит добавить много фруктов и можно даже пару кусочков темного шоколада. Возьмите натуральный греческий йогурт, ванилин. Смешайте все это – у вас будет основа для замороженного йогурта. После этого можете замораживать его с самими разными добавками – начиная от фруктов и заканчивая чаем матча.

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Чтобы похудеть, Стрельцам прежде всего надо отказаться от алкоголя. Они любят жирную и крахмалистую пищу, но и здесь можно найти полезную замену. Приготовьте стейк из рыбы на пару и добавьте к нему печеный картофель с розмарином. Рыбу приготовьте на антипригарной сковороде без масла. Чтобы она не была сухая, положите в сковороду тимьян – он поможет сохранить влагу. Картофель нарежьте дольками и выложите на противень. К нему добавьте соль, перец и розмарин. Запекайте в течение 30 минут.

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Представители этого знака не ценят кулинарных изысков. Они любят простоту, поэтому будут рады самой обычной еде. Не предлагайте им ягоды годжи и семена чиа – лучше приготовьте им овощное рагу с пряностями. Потушите кабачки, цукини, морковь, лук, помидоры и горошек. В массу с овощами добавьте оливковое масло, твердый сыр, сушеный базилик и орегано. Не забудьте про соль и перец. Идеальное блюдо для Козерогов готово.

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Представители этого знака зодиака не любят мясо, поэтом тяжелее всего на диете им дается соблюдение нормы белка. Этого микроэлемента очень много в морепродуктах, но больше всего – в креветках. Это блюдо нельзя приготовить невкусно, но есть один рецепт, от которого Водолей будет в восторге – креветки в овощной сальсе. Подготовьте креветки – разморозьте и очистите их. Мелко нарежьте помидоры и раздавите чеснок, а затем выложите на сковородку, смазанную растительным маслом. Добавьте к ним нарезанные кубиками огурец и болгарский перец, нагрейте, а затем добавляйте креветки. Главное правило – не пережарить креветки, так как они готовятся быстро и становятся резиновыми.

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Люди, рожденные под этим знаком зодиака, худеют очень тяжело, поэтому их нужно удивить, чтобы им действительно понравилась полезная еда. Обратитесь к тайской кухне, которая пестрит обилием нестандартных блюд. Приготовьте рис по-тайски. Очистите и млеко нарежьте лук, корень имбиря, чеснок, морковь и зеленый лук. Обжарьте все ингредиенты на сковороде, а потом добавьте курицу, нарезанную ломтиками. Налейте немного соевого соуса. На отдельной сковороде обжарьте яйца, а потом добавьте их в полученную смесь. В конце положите отваренный рис и готовьте на медленном огне 5-7 минут.