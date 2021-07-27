Какие цвета одежды приносят удачу

Представителям разных знаков зодиака стоит придерживаться в одежде своего цвета.
Это подчеркнет особенности характера человека, рассказывает британский астролог Инбаал Хонигман.
Представителям земной стихии подойдут более теплые цвета. Тельцам рекомендуют иметь в гардеробе одежду зеленого оттенка, а Близнецам – желтого. Для Дев идеально подойдет коричневый цвет.
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