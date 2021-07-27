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Какие цвета одежды приносят удачу

27 июля 2021ЗодиакРИА "ФедералПресс"

Представителям разных знаков зодиака стоит придерживаться в одежде своего цвета.

Какие цвета одежды приносят удачу

Это подчеркнет особенности характера человека, рассказывает британский астролог Инбаал Хонигман.

Водолеям и Рыбам стоит отдать предпочтения синему и бирюзовому цветам соответственно из-за их приверженности воздушной и водной стихии: именно эти цвета придадут им спокойствия и уверенности. Ракам, стихией которых также является вода, стоит носить одежду серого цвета.

Представителям земной стихии подойдут более теплые цвета. Тельцам рекомендуют иметь в гардеробе одежду зеленого оттенка, а Близнецам – желтого. Для Дев идеально подойдет коричневый цвет.

Львам, Весам и Скорпионам, которые всегда полны энергии, подойдут оранжевый, розовый и черный цвета. Овнам со стихией огня нужно носить ярко-красный, это подчеркнет их эмоциональность.
Стрельцам стоит предпочесть фиолетовый, а Козерогам – бордовые и винные оттенки.
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