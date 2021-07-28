Что приготовить на завтрак Овнам, Львам и Стрельцам

Если вам посчастливилось родиться представителем огненной стихии, то это означает, что огонь необходимо постоянно поддерживать!

Представителям огня свойственно быстро насыщаться, но также быстро расходовать полученную энергию. А значит, завтрак должен быть достаточно сытным, чтобы его «заряда» хватило на целый день. Что новенького можно попробовать сотворить, чтобы это было не только вкусно, но и полезно?

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Овнам лучше с утра зарядить себя чем-то нейтральным, избегать слишком острой, сладкой или соленой пищи, добавить в рацион полезного и правильного. Как насчет тоста с авокадо? Все просто. Поджариваем хлеб в тостере, лучше взять цельнозерновой. Затем берем авокадо, закидываем его в блендер, полученную массу намазываем на готовый тост и добавляем еще ингредиентов по вкусу. Например: помидоры, бекон, лосось, зелень. Вариаций много, а вкус всегда восхитительный. В качестве напитка вполне подойдет чашечка кофе – ведь впереди целый день, полный новых приключений и возможностей, и необходимо его встретить в бодром расположении духа.

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Львы, конечно, предпочли бы готовый завтрак из ресторана, но если временно такой возможности нет, можно попробовать разнообразить свое меню – взять что-то традиционное: яичницу, сырники, кашу, но подать особым образом. Например, кашу со свежими летними ягодами – каждое утро разными. Или яичница, но не простая, а завернутая в лаваш или тортилью, а сверху щедро политая острым соусом. Не стоит забывать и про сервировку – она придает ощущения праздника и новизны, которая так нужна Львам для нового дня! А побаловать себя можно молочным коктейлем – смешать в блендере любимый фрукт, мороженое и молоко. Вот и получился почти «ресторанный» вариант завтрака.

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Стрельцы любят экспериментировать, но вот утро лучше провести в спокойном режиме. На завтрак можно взять что-то необычное, но в то же время уже проверенное, например, гранолу. Еще вариант – йогурт (идеально домашнего приготовления) с семенами льна или чиа, свежими ягодами и фруктами. Если очень хочется привычного бутерброда – попробуйте хумус с вялеными томатами. Вариант для экстрималов – смузи, здесь можно развернуться и пробовать самые разные сочетания ягод, фруктов и семян.