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Что приготовить на завтрак Овнам, Львам и Стрельцам, чтобы чувствовать себя бодрыми весь день

28 июля 2021ЗодиакДиана Сабитова

Если вам посчастливилось родиться представителем огненной стихии, то это означает, что огонь необходимо постоянно поддерживать!

Что приготовить на завтрак Овнам, Львам и Стрельцам
Фото: depositphotos

Представителям огня свойственно быстро насыщаться, но также быстро расходовать полученную энергию. А значит, завтрак должен быть достаточно сытным, чтобы его «заряда» хватило на целый день. Что новенького можно попробовать сотворить, чтобы это было не только вкусно, но и полезно?

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Овнам лучше с утра зарядить себя чем-то нейтральным, избегать слишком острой, сладкой или соленой пищи, добавить в рацион полезного и правильного. Как насчет тоста с авокадо? Все просто. Поджариваем хлеб в тостере, лучше взять цельнозерновой. Затем берем авокадо, закидываем его в блендер, полученную массу намазываем на готовый тост и добавляем еще ингредиентов по вкусу. Например: помидоры, бекон, лосось, зелень. Вариаций много, а вкус всегда восхитительный. В качестве напитка вполне подойдет чашечка кофе – ведь впереди целый день, полный новых приключений и возможностей, и необходимо его встретить в бодром расположении духа.

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Львы, конечно, предпочли бы готовый завтрак из ресторана, но если временно такой возможности нет, можно попробовать разнообразить свое меню – взять что-то традиционное: яичницу, сырники, кашу, но подать особым образом. Например, кашу со свежими летними ягодами – каждое утро разными. Или яичница, но не простая, а завернутая в лаваш или тортилью, а сверху щедро политая острым соусом. Не стоит забывать и про сервировку – она придает ощущения праздника и новизны, которая так нужна Львам для нового дня! А побаловать себя можно молочным коктейлем – смешать в блендере любимый фрукт, мороженое и молоко. Вот и получился почти «ресторанный» вариант завтрака.

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Стрельцы любят экспериментировать, но вот утро лучше провести в спокойном режиме. На завтрак можно взять что-то необычное, но в то же время уже проверенное, например, гранолу. Еще вариант – йогурт (идеально домашнего приготовления) с семенами льна или чиа, свежими ягодами и фруктами. Если очень хочется привычного бутерброда – попробуйте хумус с вялеными томатами. Вариант для экстрималов – смузи, здесь можно развернуться и пробовать самые разные сочетания ягод, фруктов и семян.

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