Знаменитые женщины-Козероги, которые похорошели с возрастом

Женщины, рожденные под знаком зодиака Козерог, всегда воспитаны и аристократичны.

На них можно смотреть, не отрываясь, потому что кажется, что рядом сидит кто-то из членов королевской семьи. Вне зависимости от статуса и воспитания они выглядят шикарно, а возраст только придает им шарма.

Рената Литвинова

Актриса прославилась еще в 90-х. Еще тогда на нее обращали внимание коллеги и пресса благодаря ее манере жестикулировать и разговаривать. Однако она по-настоящему раскрылась гораздо позднее. В 52 года она дебютировала в качестве подиумной модели и произвела настоящий фурор. Сейчас она продолжает сниматься в кино на главных ролях, режиссирует театральные постановки и изредка появляется в них сама. После 50 лет к Ренате оказывают больше внимания в СМИ, чем это делали ранее.

Ингеборга Дапкунайте

Свою карьеру в кино Дапкунайте начала в 21 год, театральную – гораздо раньше. В 26 она уже была заслуженной артисткой Литовской ССР. В ее фильмографии более 50 фильмов, и еще столько же театральных работ. Сейчас Дапкунайте 58 лет, и она продолжает заниматься творческой деятельностью. Однако с возрастом она стала чаще появляться в различных фильмах и сериалах, что развенчивает миф о том, что актрисы становятся ненужными после 40 лет.

Карла Бруни

С 19 лет она работала моделью и была одной из самых высокооплачиваемых девушек в этой сфере. В 1997 году она ушла из моделинга и стала певицей. Сейчас она уже не снимается для каталогов журналов, но регулярно приезжает на светские мероприятия. Ее выходы в Каннах стоят отдельного внимания, и каждый раз СМИ пишут о том, как хорошо Карла Бруни выглядит в свои 53 года. Несмотря на то, что в молодости она была на пике популярности, ее коллеги из модельного бизнеса говорят о том, что она могла бы продолжить карьеру и до сих пор бы ходила по подиуму.