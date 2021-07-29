Какие знаки зодиака самые токсичные

Некоторые люди с легкостью разрушают жизни других.
Астролог перечислил три зодиакальных знака, представителей которых можно назвать токсичными.
Эти люди обычно кажутся легкими и непосредственными. Однако, несмотря на это, они могут проявлять токсичность в отношениях. Особенно. Если это касается тех случаев, когда партнер требует от Дев постоянства. Рожденные под этим знаком зодиака люди не выносят критики. Если они понимают, что кто-либо посягает на их свободу, то проявляют свой характер во всей красе. Они стараются сделать все, чтобы собеседник сам перестал вести с ними диалог.
Представители этого зодиакального созвездия являются хорошими манипуляторами. Они могут вызвать у людей жалость к себе, а также управлять чувствами к себе. У них в арсенале есть много фраз, способных задеть чувства окружающих. Некоторые Скорпионы могут быть энергетическими вампирами.
Рожденные под этим созвездием являются сложными и противоречивыми людьми. Среди Козерогов есть много токсичных представителей. Они требовательны к своим партнерам, им нужна преданность, хотя сами способны на измену и предательство.
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