Пять пар со стопроцентной совместимостью

Специалисты назвали пять пар знаков зодиака, астрологическая совместимость которых доходит до ста процентов.

Овен и Водолей

Они могут быть внешне разными, но в душе Овен и Водолей абсолютные близнецы. Оба трудоголики, но любят жить и отдыхать весело. Оба смотрят в будущее и хотят твердо стоять на ногах, но за карьерой не забывают о простых человеческих чувствах.

Телец и Рак

Спокойный, рассудительный и уверенный в своих силах Телец сможет по-хорошему подавить необузданную эмоциональность Рака, не позволив ему наделать ошибок.А неуемная энергия Рака всегда держит Тельца в тонусе и не позволяет расслабиться. Рак и Телец отлично дополняют друг друга и могут существовать вместе долгие десятилетия.

Лев и Стрелец

Оба обожают жизнь во всех ее проявлениях, оба жизнерадостные оптимисты и не любят заглядывать в прошлое, которое не позволяет думать о будущем.Льву и Стрельцу настолько интересно рядом друг с другом, что они даже могут работать вместе.

Рак и Рыбы

Этот союз считается одним из самых романтичным в зодиакальном круге. Разница между этими двумя лишь в том, что Рыбы – романтичные меланхолики, вечно витающие в облаках, а Раки — эмоциональные романтики, которым не сидится на месте.Но в паре они отлично находятся золотую середину между мечтами и реальностью, не позволяя и делам стоять на месте.

Водолей и Близнецы

Обладатели тонкой интуиции, они умеют угадывать желания своей второй половинки без лишних слов. В силу некой резкости характера Водолеи и Близнецы могут ссориться и даже расставаться. Но лишь на время, ибо впоследствии приходит четкое понимание того, что есть на свете человек, без которого невозможно прожить.