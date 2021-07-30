Какие летние салаты зарядят энергией знаки зодиака

Лето – это то время, когда особенно хочется легкости и наполненности.

Если вы родились под влиянием стихи Воздуха (Весы, Водолей или Близнецы), то в вашем летнем меню должны появиться специальные, заряжающие летние салатики!

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Водолею подойдет фруктовый салат с большим количеством цитрусовых (апельсин, грейпфрут, лимон или лайм). К ним можно добавить любых фруктов, важное правило – разнообразие. Постарайтесь, чтобы были представлены разные цвета и формы. Чем их будет больше, тем интереснее. Что еще? Немного мяты в качестве украшения или кокосовой стружки. Чем заправить? Йогурт, взбитые сливки, мороженое – опять же, на любой вкус и настроение. Пробуем, экспериментируем!

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Планета Венера покровительствует Весам, поэтому стоит побаловать себя американским салатом из яблок «Уолдорф»? Вам потребуется: зеленые кислые яблоки, корень сельдерея, грецкий орех, изюм, майонез и приправы по вкусу. Дальше все просто: яблоки очистить, изюм залить кипятком, орехи можно обжарить, затем все порезать, измельчить и перемешать. И, конечно же, наслаждаться результатом!

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А Близнецам, как любителям насладиться всем и сразу, в летнем меню можно задействовать легендарный салат Кобб! Конечно, с ингредиентами придется немного попотеть, но когда Близнецы выбирали легкие пути? Итак, потребуется: помидоры, авокадо, сельдерей, чеснок, винный уксус, оливковое масло, лимонный сок, горчица, соль, черный перец, кресс-салат, салат айсберг, крутые яйца, бекон, куриная грудка, сыр с плесенью. Захватило дух от обилия ингредиентов? Ничего страшного, по легенде этот салат был создан по принципу «что есть в холодильнике», поэтому парочкой ингредиентов можно и пренебречь. Для начала делаем заправку: смешиваем до состояния однородной массы горчицу, соль, чеснок, перец, винный уксус, лимонный сок, оливковое масло. Затем жарим бекон до образования хрустящей корочки и куриную грудку (на разных сковородках). Салатные листья моем, сушим, ломаем или рвем. Варим яйца, режем авокадо, помидоры, сыр, бекон и курицу. Смешиваем и заливаем заправкой.