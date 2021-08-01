Известные женщины-Девы, которые выбрали карьеру, а не семью

Главным отличительным качеством Дев является любовь к порядку и системности.

Они не прощают ошибок себе и окружающим, а еще они ужасно трудолюбивы и дисциплинированны. Не удивительно, что они часто предпочитают карьеру семье, ведь работать им гораздо проще, чем быть матерью.

Кэмерон Диас

Диас прославилась как актриса еще в 90-е годы. После фильма «Маска» она стала востребованной звездой, поэтому предложения о съемках сыпались ей один за другим. Уже к 2010 году Forbes включил ее в список самых богатых женщин современности. Казалось бы, можно завершать карьеру и заводить семью. В 2014 году у нее родилась дочь, но актерскую работу она не забросила. Диас до сих пор снимается в кино и изредка попадает на обложки мужских журналов.

Сальма Хайек

Актриса стала первой мексиканкой, номинированной на «Оскар». За свою карьеру она снялась во многих популярных фильмах и продолжает появляться в кино. Хайек также выступает в качестве продюсера многих голливудских картин. В 2007 году она вышла замуж за французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, но и ее состояние до свадьбы оценивалось в несколько миллионов долларов. У них родилась дочь, но Хайек продолжает свою актерскую и продюсерскую карьеру.

Бейонсе

Певица известна многим как звездная мама, но детские психологи часто обвиняют ее в том, что ей с трудом удается совмещать карьеру и семью. Дело в том, что практически на каждом публичном мероприятии звезда появляется сразу со всей своей семьей – мужем рэпером Jay Z, старшей дочерью Блю Айви и близнецами, которые родились в 2017 году. Она выстроила вокруг своей семьи настоящий культ и все ее дети появляются на свет уже знаменитыми. Многие уверяют, что это плохо для психики малышей. А пока Бейонсе зарабатывает миллионы долларов на своих детях.