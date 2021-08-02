Что нужно знать женщине, прежде чем влюбиться в Овна

Какие секреты скрывает этот огненный знак?
Итак, объект твоих воздыханий оказался Овном. Не важно, как ты узнала эту информацию – соцсети и рабочие документы тебе в помощь, но теперь надо решить, как с этими знаниями обойтись.
Для начала не очень хорошая новость – это знак огня. А значит, он крайне горячий во всех смыслах этого слова. То есть скандалы-интриги-расследования, бурные ссоры и примирения здесь очень-очень вероятны. Пока есть время, подумай, готова ли ты к такому эмоционально затратному взаимодействию.
Если не передумала, то знай – Овны любят недостижимые идеалы. Тебе надо быть в его глазах востребованной, окруженной друзьями и поклонниками, идеальной, красивой, неприступной – выбери что угодно из этого списка, главное, чтобы Овен чувствовал – ты далеко, а ему необходимо приложить кучу усилий, чтобы тебя завоевать. Тогда есть шанс, что отношения продлятся дольше.
А еще – Овен любит образованность, эрудированность, чувство юмора, но плохо относится к слишком серьезным девушкам. Тебе нужно быть легкой на подъем, разбираться в новинках литературы и кино, быть готовой разделять его увлечения.
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