Что нужно знать женщине, прежде чем влюбиться в Овна

Какие секреты скрывает этот огненный знак?

Итак, объект твоих воздыханий оказался Овном. Не важно, как ты узнала эту информацию – соцсети и рабочие документы тебе в помощь, но теперь надо решить, как с этими знаниями обойтись.

Для начала не очень хорошая новость – это знак огня. А значит, он крайне горячий во всех смыслах этого слова. То есть скандалы-интриги-расследования, бурные ссоры и примирения здесь очень-очень вероятны. Пока есть время, подумай, готова ли ты к такому эмоционально затратному взаимодействию.

Овен переменчив. Легко загорается и так же легко остывает. Лучше заранее узнать о тех связях, которые недавно закончились (закончились ли) и о том, как Овен поступил со своей бывшей. Чтобы, как говорится, без иллюзий. Вполне вероятно, ты узнаешь, что в один прекрасный день он просто исчез. Ибо все эти выяснения отношений и уважение к чувствам других Овна мало интересуют. Теплые, душевные отношения – точно не к нему. Бурный роман, который можно потом вспоминать с ностальгией и рассказывать о нем подругам – да, вполне.

Если не передумала, то знай – Овны любят недостижимые идеалы. Тебе надо быть в его глазах востребованной, окруженной друзьями и поклонниками, идеальной, красивой, неприступной – выбери что угодно из этого списка, главное, чтобы Овен чувствовал – ты далеко, а ему необходимо приложить кучу усилий, чтобы тебя завоевать. Тогда есть шанс, что отношения продлятся дольше.

А еще – Овен любит образованность, эрудированность, чувство юмора, но плохо относится к слишком серьезным девушкам. Тебе нужно быть легкой на подъем, разбираться в новинках литературы и кино, быть готовой разделять его увлечения.

Неизменное восхищение им и позицией, которую он занимает по самым разным вопросам. Здесь будет сложновато – ты часто будешь свидетелем его несправедливости, резкости и недальновидности. Но, если ты уже все решила и любовь придает тебе веры и сил – занимай позицию верной подруги и защитницы его от всех мирских невзгод. Ему это точно понравится.